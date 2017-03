La Setmana de la Moda de París: de tot menys avorrida

Avui acaba la Setmana de la Moda de París, una de les més importants del món i l’última gran cita de moda d’aquest hivern. La capital francesa ha acollit una passarel·la que ha sigut de tot menys avorrida. Ha tingut polèmiques, com una denúncia a la firma Balenciaga per maltractaments i abusos de les models, fins a reivindicacions feministes i col·leccions amb la voluntat d’empoderar la dona, per part de marques com Dior. A més d’aquests fets oposats que han succeït, per la passarel·la hi han desfilat més de cinquanta marques, entre les quals destaquen Chanel, Loewe, Paco Rabanne, Valentino o les ja citades Balenciaga i Dior, que han mostrat dissenys que de ben segur seduiran molts amants de la moda. Repassem els hits d’aquesta passarel·la.

Polèmica per abusos

L’agència de càsting de Balenciaga, acusada de maltractaments

El director de càsting James Scully va denunciar públicament, a través d’Instagram, el maltractament de models per part de l’agència de càsting de models que treballa amb Balenciaga. En concret, l’expert va acusar l’empresa d’abusar i maltractar les models durant els càstings de la Setmana de la Moda de París. Segons ell, els encarregats de fer les proves van marxar a dinar, van tancar la porta i van deixar 150 models esperant a les fosques durant tres hores. En resposta a aquesta acusació, Balenciaga va enviar un comunicat en el qual anunciava que havia deixat de treballar amb aquesta agència de càsting i demanava disculpes a les afectades.

El feminisme de Dior

La cita ha estat marcada per les reivindicacions d’algunes firmes

Després de la Setmana de l’Alta Costura de París, on Maria Grazia Chiuri ja va ser aplaudida per la seva samarreta amb el lema “ We should be all feminist ”, la directora creativa de Dior ha decidit continuar amb el seu missatge feminista. En aquesta última passarel·la, la marca ha mostrat una col·lecció que combinava monos de feina amb una estètica més somiadora, amb la voluntat d’empoderar la dona “moderna i treballadora”. El color blau ha dominat la col·lecció, que també incorporava transparències, faldilles voluminoses de tul amb brillants i looks amb teixits impermeables. Dior, però, no ha sigut l’única firma compromesa. Balmain ha volgut mostrar la força de la dona amb una col·lecció inspirada en els animals, on s’ha pogut veure, per exemple, la model Kendall Jenner vestida de caiman. D’altres s’han sumat al moviment convertint l’armari masculí en peces per a dona, com la marca Véronique Branquinho, que ha sorprès amb jaquetes XL.

El Valentino més romàntic

La combinació del rosa amb el vermell torna com a tendència

El dissenyador Pierpaolo Piccioli no s’ha sumat obertament a les reivindicacions feministes, però sí que ho ha fet subtilment. En la seva segona col·lecció en solitari per a Valentino ha mostrat peces vistoses, alegres i, sobretot, respectuoses amb les línies femenines. Siluetes delicades amb vestits i faldilles fins als turmells i tuls prisats són alguns dels elements que s’han pogut veure en aquesta col·lecció, que ha destil·lat romanticisme. La combinació del rosa amb el vermell torna com una de les tendències que es veuran al carrer, sobretot en format de vestits i abrics. Enmig de l’agitació i la confusió del moment actual, s’ha de reconèixer que la firma ha sabut transmetre un bri de serenitat i esperança.

El boom dels complements

Arracades asimètriques, bolsos XXL i bufandes que són mantes

Els complements han sigut un dels grans protagonistes d’aquesta passarel·la. Marques com Balenciaga, Céline i Valentino han mostrat petits dissenys que prometen ser objecte de desig. Entre les propostes més seductores trobem bolsos XXL, bufandes monumentals -que gairebé podrien considerar-se mantes- i collarets amb lletres, de la firma Céline; anells de números de Valentino, i arracades asimètriques, braçalets i mocadors de coll inspirats en els 80, de Balenciaga. Fins i tot, a la desfilada de Paco Rabanne s’han vist emoticones convertides en bolsos.

Moda o art?

La firma Comme des Garçons exposarà al Met de Nova York

En el Palais de Tokyo de París s’ha presentat una de les col·leccions més artístiques de la setmana: la del dissenyador indi Rahul Mishra. La combinació de teixits en vestits, camises, pantalons i tops gairebé traspassa els límits del disseny i envaeix el terreny de l’art. Una altra marca que també ha basculat entre aquests dos àmbits és Comme des Garçons, amb una col·lecció amb peces que gairebé semblaven escultures i que distorsionaven les siluetes a través de corbes exagerades. De fet, Rei Kawakubo, la dissenyadora de la marca, ha sigut seleccionada per exposar la seva col·lecció al Metropolitan Museum of Art de Nova York. Es tracta del primer dissenyador viu que hi exposarà des d’Yves Saint Laurent l’any 1983. Finalment, també ha causat efecte la desfilada de Chanel, una de les més esperades de la passarel·la. Karl Lagerfeld va transformar el Grand Palais en una estació espacial amb coet inclòs. El dissenyador hi va presentar una col·lecció amb els clàssics de la firma, com els vestits de tweed, juntament amb elements futuristes amb estampats de satèl·lits, planetes i astronautes.

Feminisme, el leitmotiv de les passarel·les

L’empoderament femení i la lluita política contra Trump han sigut protagonistes de les millors cites de moda del món que han tingut lloc aquest hivern. Les reivindicacions van començar a la Setmana de l’Alta Costura de París, al gener, amb les samarretes de Dior que duien el lema “We should all be feminist”, ique es van convertir en la peça estrella tant de models com de famoses. Rihanna, Natalie Portman o Jennifer Lawrence ja la porten amb orgull. A la Setmana de la Moda de Nova York el més compromès va ser el dissenyador Prabal Gurung, també amb diversos missatges feministes que mostraven les seves models, com ara “ Girls just want to have fundamental rights ”. Finalment, entre altres iniciatives, durant la Milan Fashion Week de la setmana passada la directora creativa de Missoni va utilitzar el famós gorro de llana rosa que ja es va lluir a la Marxa de les Dones de Washington, celebrada un dia després de l’arribada de Trump al poder, per demanar la igualtat de les dones.