Shakira dedica el seu darrer senzill a Gerard Piqué

Shakira ha llançat un nou senzill i s'ha buscat un protagonista ben proper: Gerard Piqué. La colombiana ha batejat el tema 'Me enamoré', que ha dedicat íntegrament al seu home i pare dels seus dos fills. "Aquesta cançó narra un moment de la meva vida en què estava tan enamorada que literalment m'enfilava als arbres", ha escrit Shakira a les postals que ha enviat als seus fans. I és que l'artista va decidir llançar el tema d'una forma molt especial: enviant missives als seus seguidors i demanant-los que pugessin una foto a les seves xarxes socials un cop la tinguessin a les mans.

La lletra de la cançó repassa la història d'amor amb el futbolista. "La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí [...] Pensé: "'Este todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer?' [...] Lo vi solito y me lancé, mira que cosa bonita, que boca más redondita, me gusta esa barbita [...] Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par [...] Y bailé hasta que me cansé" són alguns dels versos de la cançó, que va acompanyada d'un videoclip fet tot en dibuixos animats.

Shakira i Piqué es van conèixer al Mundial de Sud-àfrica del 2010, on ell jugava amb 'la roja'. Des de llavors han tingut dos fills, Milan i Sasha. Després de 'La Bicicleta', amb Carlos Vives, Shakira ha acumulat molts èxits musicals gràcies a les seves col·laboracions amb molts artistes llatins. Maluma, amb 'Chantaje', o Prince Royce, amb 'Deja vu', en són alguns.