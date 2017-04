Shia LaBeouf es passarà un mes aïllat a Lapònia

L’actor nord-americà Shia LaBeouf es passarà un mes tot sol en una cabana aïllada a Lapònia, al nord de Finlàndia, i només es podrà comunicar amb l’exterior a través de missatges de text. Ho farà com a part d’una performance que ha organitzat amb dos artistes més, Nastja Rönkkö i Luke Turner, que també es passaran un mes sencer tancats en altres cabanes a la mateixa zona.

Des de dimecres, quan va començar aquest aïllament voluntari, els visitants del Museu Kiasma d’Hèlsinki tenen la possibilitat de visitar una recreació d’una de les cabanes i enviar missatges de text a LaBeouf, Rönkkö i Turner, que ells poden contestar. Els tres artistes, però, no tenen cap mena de contacte entre ells, i ni tan sols poden llegir els missatges que enviïn els seus companys. A través de la web del museu es poden veure en directe les persones que visiten la proposta -titulada #Alonetogether, és a dir, “sols junts”- i llegir els missatges que intercanvien amb els artistes.

L’actor, de 30 anys i conegut per pel·lícules com Transformers o Wall Street 2: El dinero nunca duerme, ja havia creat, juntament amb Rönkkö i Turner, altres propostes artístiques poc convencionals: el 2015, per exemple, va retransmetre en directe a través d’internet com mirava totes les seves pel·lícules seguides -s’hi va estar més de tres dies- i al gener va instal·lar una càmera a Nova York -que després es va traslladar a altres ciutats i que finalment s’ha acabat retirant- i va convidar tota la gent que hi passés per davant a pronunciar la frase “ He will not divide us ” [No ens dividirà], en referència a Donald Trump.