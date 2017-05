Sis dels 'looks' més impactants de la Gala del Met d'enguany

260x366 Anna Wintour, editora de l'edició nord-americana de 'Vogue', va inaugurar la catifa vermella de la Gala del Met / REUTERS Anna Wintour, editora de l'edició nord-americana de 'Vogue', va inaugurar la catifa vermella de la Gala del Met / REUTERS

La festa més important de l'any del sector de la moda, organitzada per l'editora de 'Vogue USA', Anna Wintour, ha vist retallada enguany la llista d'invitats. La Gala del Met, com es coneix majoritàriament aquest esdeveniment que té lloc al Metropolitan Museum de Nova York, ha deixat al carrer persones poderoses i riques que matarien per entrar. No obstant, enguany s'homenatjava Rei Kawakubo, la japonesa fundadora de la marca Comme des Garçons i, com no podia ser d'una altra manera, l'esdeveniment havia de ser més 'recollit'.

Poc donada a concedir entrevistes i gens habitual en els esdeveniments socials, Kawakubo ha tingut una gran influència sobre dissenyadors com Martin Margiela, Helmut Lang o Ann Demeulemeester. Per aquest motiu se li dedicarà una exposició al Met del 4 de maig al 4 de setembre, on es mostraran 120 dissenys de moda femenina des de 1981 fins avui. Ella és la protagonista de la 69a Gala del Met, cosa que l'equipara amb creadors de la talla de Yves Saint Laurent, Charles James, Alexander McQueen, Elsa Schiaparelli o Miuccia Prada. Rei Kawakubo defineix el codi d'etiqueta per acudir a la festa.

Aquestes són 6 de les estrelles que més a pit s'han pres el 'dress code' i han apostat fort pels extrems de Kawakubo en una festa on córrer riscos estilístics és gairebé un deure.

1- Katy Perry, Maison Margiela Artisanal

540x306 Katy Perry a la Gala del Met Katy Perry a la Gala del Met

2- Rihanna, Comme des Garçons

540x306 Rihanna a la Gala del Met / GETTY Rihanna a la Gala del Met / GETTY

3- Lily Aldridge, vestida de Ralph Lauren i amb botes de Balenciaga

651x850 Lily Ladridge a la Gala del Met / GETTY Lily Ladridge a la Gala del Met / GETTY

4- Priyanka Chopra, amb un vestit-gabardina de Ralph Lauren

540x306 Priyanka Chopra, acompanyada per Nick Jonas, a la Gala del Met / REUTERS Priyanka Chopra, acompanyada per Nick Jonas, a la Gala del Met / REUTERS

5- La model Aymeline Valade, amb un vestit-jaqueta de Marni amb detalls fets de mirall

540x799 Aymeline Valade / GETTY Aymeline Valade / GETTY

6- L'actriu Laura Osnes, amb un 'top' i una faldilla signats per Christian Siriano