Sofía Vergara, sense maquillatge

L’actriu colombiana Sofía Vergara s’ha sumat a la tendència de les celebrities de compartir selfies en què apareixen sense maquillatge. Vergara ha publicat al seu compte d’Instagram una fotografia en què se la veu en pijama i escabellada. La imatge, que ha aconseguit més de 250.000 “M’agrada”, va acompanyada d’un missatge en què l’actriu explica que està refredada.

Vergara no és la primera que ha penjat imatges seves sense maquillar per reivindicar la bellesa sense artificis. També ho han fet altres actrius com Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez, Sharon Stone i Diane Kruger.