Sou d’agenda de paper O digital?

"Hem notat un increment en les vendes d'agendes de paper, més que cap altre final d’any", assegura amb vehemència Núria Raja, gerent de la papereria Raima de Barcelona. Destaca que les agendes més demandades són les de color rosa, lila i taronja, relligades i amb una goma elàstica que les tanqui per les cobertes, i les de mida DIN A-5.

En un món tan tecnològic com el d’avui, les agendes de paper, les de tota la vida, es resisteixen a entonar el cant del cigne. Entre romàntic i pràctic, l’acte d’anotar cites i compromisos sobre paper es reivindica davant l’allau d’opcions digitals. Però per què continuem comprant agendes de paper?

Eli Ortiz, directora de Zoom Agency, difusora de la marca d’agendes Leuchtturm1917 a l’Estat, ho té clar: “Tenir escrit a mà el teu nom en una agenda et fa sentir especial”. Encara més: “Les agendes de paper recuperen el plaer d’escriure i la satisfacció de ratllar una tasca feta al llarg de la jornada”.

A la Universitat de Barcelona, el professor de pedagogia Enric Prats opina que l’agenda de paper és un dels últims reductes de l’escriptura a mà. “Després que les cartes i les postals de viatge hagin gairebé desaparegut, només queda en paper la lletra de les agendes i la de les llistes d’anar a comprar”, explica. En relació amb això, Prats recorda una anècdota viscuda l’estiu passat a Trieste (Itàlia). El professor va voler comprar postals de viatge per enviar-les a Catalunya, però, tal com rememora, li va costar moltíssim trobar-ne.

Entre els arguments que expliquen la supervivència de les agendes de paper, Prats argumenta que “les digitals inspiren poca confiança a l’hora de registrar fets i tasques importants”. De fet, amb les fotos digitals passa el mateix: “Les tenim al mòbil però les imprimim en paper i les reunim en un àlbum perquè pensem que d’aquesta manera no es perdran”, explica.

Anotar per recordar

Per la seva banda, David Duran, professor de psicologia de l’educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, assegura que, segons han demostrat els estudis, “hi ha més record de l’aprenentatge quan tenim una posició activa”. Ras i curt: “Recordem més allò que ens prenem la molèstia d’escriure a mà que allò que enganxem o copiem amb el cursor de l’ordinador”.

Malgrat aquestes afirmacions, David Duran afegeix que escriure a mà és poc efectiu “si simplement copiem la informació, que és el que es fa malauradament en algunes pràctiques escolars”. L’ aprenentatge actiu és el que obliga l’aprenent a transformar la informació i a fer-se-la seva. “Aquesta apropiació pot incloure transportar la informació a altres formats, siguin gràfics, visuals o d’un altre tipus”, conclou.

Diferents necessitats

El boom de les agendes de paper ha fet que les marques s’afanyin a oferir-ne de tots els formats, temàtiques i grandàries. Per a Núria Raja hi ha, però, unes clares triomfadores: “Siguin d’una marca o d’una altra, els compradors s’inclinen per un model estàndard, que és el de mida DIN A-5 amb estampat a les cobertes. Aquestes agendes suposen el 60% de les nostres vendes”.

La gerent de la papereria Raima afirma que, a l’hora de decidir-se per una agenda o una altra, “és essencial tenir clar per a què es farà servir”. Per exemple, hi ha persones que volen visualitzar els dos mesos següents en la pàgina. D’altres necessiten que el dia tingui assenyalades totes les hores. A alguns els és molt útil tenir dues pàgines per dia. I també hi ha un públic, sobretot juvenil, que vol molt color i frases positives per encetar la jornada. D’aquí l’èxit de les agendes de marques com Mr. Wonderful i Queway, que les publica escrites íntegrament en català.

Temàtiques per a tots els gustos

Mentre que les empreses solen encarregar agendes corporatives amb el seu nom a la coberta, els amants de l’alimentació saludable i els vins tenen al seu abast agendes especialitzades en les temàtiques que els apassionen. Per exemple, la periodista Núria Coll ha llançat l’agenda Etselquemenges, que inclou recomanacions d’aliments de temporada i postdates per fomentar un estil de vida saludable. I Un dia, un vi. Agenda de vins catalans 2017 és la proposta de Patrícia de Golferichs per als que cada dia de l’any volen descobrir un nou vi català.

La moda del running també ha arribat al món de les agendes de paper. L’editor Manel Haro és el responsable de l’ Agenda runner. “Fa tres anys que corro i feia servir aplicacions gratuïtes de mòbil per apuntar-m’hi les meves marques personals. També me les anotava en un full d’Excel, i va ser així com vaig pensar a crear una agenda de paper on escriure-ho tot al cap de l’any i poder veure-hi l’evolució que he fet”, explica Haro. “Les agendes específiques, com la Runner, estan a l’alça perquè no tenen competència amb les digitals”, afegeix l’editor.

L’enyorat Emili Teixidor va deixar escrit en el llibre La lectura i la vida (Columna): “Una de les condicions per aconseguir la felicitat és que l’expressió no es quedi mai enrere de l’experiència”. Les agendes de paper recullen amb la lletra l’expressió perquè no oblidem el que acabaran esdevenint experiències.