Tendències que seguiran el 2017 (i que podeu caçar per rebaixes)

Les tendències de moda del 2017, com sempre passa, seran les que inventin les grans firmes, les que les marques low cost copiïn a les primeres i les que les classes populars puguin comprar a les segones. Amb aquesta tríada com a punt de partida es construirà l’ outfit del 2017, que heretarà moltes tendències del 2016, ja que ningú té prou diners per sacrificar tot l’armari d’un any per l’altre. Per això aquí fem un repàs de les tendències de l’any passat que tenen més números de perpetuar-se aquest any. Perquè tothom pugui comprar amb coneixement de causa en aquestes rebaixes i no s’emporti cap cadàver obsolet.

En l’àmbit cromàtic, el 2017 tindrà un èxit destacat el verd militar (01). El vam tenir a totes les botigues l’estiu del 2016 combinat amb tons beix i arena, ha continuat durant l’hivern en forma de sobrecamises, faldilles i jerseis, i sembla que el tsunami seguirà avançant, ja que firmes com Marni o Nina Ricci el proposen per a l’estiu que ve. O sigui que qualsevol confecció d’aquest color té una llarga vida per viure. Lluny d’estar de retirada, el color es veurà al carrer en forma de look monocromàtic. Pantone va dir que el 2017 seria l’any del greenery -una espècie de verd festuc menys groc-, però sembla que no serà l’únic verd que omplirà les bosses dels fashionistes enguany.

A més del verd militar, altres tonalitats es postulen com a candidates a color de l’any. La tendència d’apostar pel rosa de dalt a baix formarà part del 2017 femení. Barrejant diversos tipus de rosa o posant-se totes les peces del mateix to, tot apunta que les propostes de firmes com Valentino, Fendi (02), Trussardi i Chloé (03) per a l’estiu del 2017 desembarcaran amb força també a les botigues més assequibles. Per cert, no es pot descartar que la tendència més exitosa sigui vestir amb molt de rosa però amb diferents tipus de teixit. O sigui que amb la presència que està tenint el vellut a tot arreu, les peces que reuneixin les dues tendències s’endevinen com una bona inversió. Una dada: de tots els roses vistos el 2016, el que porta més embranzida és el rosa quars, assenyalat per Pantone com el color de l’any al costat del blau serenity. Un Google Images és el millor ajut per identificar-los.

I un cop sabuts els colors i els teixits, cal saber quines són les formes que seguiran de moda. Segons propostes vistes en firmes de tota índole, els volants seran el volum que tindrà més acceptació aquest 2017. Grans o petits, en una sola fila o en moltes alhora i a la part de dalt o a la de baix són les versions en què els trobarem. Adornar-se amb accessoris ja no és el que era. A la firma francesa Jacquemus (04) són uns abanderats dels volants grossos.

Però com els podem portar? Doncs ben segur que la forma més trendy de lluir-los podria ser amb alguna superposició de peces (05). Una fórmula més vella que Napoleó que ara es presenta combinant roba molt casual amb altra de festa. Ho hem vist als aparadors de Zara i a la Setmana de la Moda de París. Qualsevol samarreta bàsica -i si té un toc trash, millor- i qualsevol top o vestit brilli-brilli -metal·litzats i lluentons fora de la nit transcendiran el 2016 (en homes i dones)- poden convertir-se en l’adquisició més encertada d’aquestes rebaixes.

Però entre totes les peces, la que pot portar més satisfacció al públic femení aquest any és la faldilla prisada metal·litzada. Un disseny que s’ha començat a veure al carrer a les darreries del 2016 i que viurà el seu apogeu durant els 365 dies vinents. Combinar-la amb alguna part superior gens de festa serà la clau del triomf en l’street style.

I als peus? Doncs sense cap dubte vambes. L’ atleisure va arribar per quedar-se i les sabatilles esportives seran la solució absoluta dels looks híbrids -formal i informal al mateix temps- que estan i estaran tan de moda. Si tenen molts colors, dibuixos cridaners o qualsevol cristall clavat, no us feu enrere. Així, les acabareu portant molt més que per al gimnàs. I si en trobeu unes de fosques amb parafernàlia metàl·lica adjunta o estampat animal (06), potser també haureu fet sort, ja que les influències del punk i del rock es faran notar altre cop el 2017. Serrells, animal print, caçadores negres o texans ben fets malbé diuen els experts que tampoc desapareixen.

I dos recordatoris genèrics per abans d’endinsar-se en el món de les gangues. Les sabates de dona més de tendència seran planes i les ballarines viuran un ressorgiment. Per acabar, tampoc perdeu de vista el choker, que no ha sigut flor d’un dia. És aquell collaret arrapat al coll que es duia a principis dels 2000. Potser en teniu algun i no us cal comprar-ne un de nou.