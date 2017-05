La Terrazza Martini porta a Barcelona l’alegria de viure italiana

L’actor Álex González (01) i el pilot de cotxes Felipe Massa (02) van ser els protagonistes ahir a la nit de la inauguració de la Terrazza Martini, l’esdeveniment gastronòmic i musical que tindrà lloc des d’avui fins diumenge al OneOcean Port Vell. Tots dos van ser les estrelles convidades d’un espai que vol acostar a Barcelona l’alegria de viure italiana a través del bon menjar i una acurada selecció de discjòqueis i concerts.

Álex González, que va saltar a la fama per la seva interpretació a El príncipe, va passar per la terrassa en un dels millors moments de la seva carrera. Recentment ha estrenat Órbita 9, una pel·lícula de ciència-ficció en la qual comparteix protagonisme amb Clara Lago, i des de fa temps està instal·lat a Los Angeles, on rep classes d’interpretació. A la ciutat nord-americana González ha recuperat l’anonimat i la intimitat que va perdre després de l’èxit que va suposar la sèrie de Telecinco. Entre els seus plans de futur no descarta treballar als Estats Units.

L’altre protagonista de la nit, Felipe Massa, va deixar constància de l’estreta relació de Martini amb el món del motor. La celebració de la Terrazza Martini coincideix amb l’arribada a Barcelona de l’equip Williams Martini Racing, del qual és pilot Massa, amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Montmeló. Per això, els amants del motor que visitin l’espai tindran l’oportunitat de veure de prop el cotxe oficial de l’escuderia.

En aquesta tercera edició, els visitants podran disfrutar de la reinterpretació de l’aperitiu italià que faran diversos cuiners de renom de la ciutat. Els germans Colombo, responsables del restaurant Xemei, oferiran una versió de la cuina veneciana, que els ha fet coneguts a Barcelona, en la qual no faltarà un toc de Martini. Per la seva banda, Carles Abellán ha ideat un menú que tindrà com a plat estrella unrisotto de calamars i carxofes, mentre que Kim Díaz, d’Entrepanes Díaz, ha imaginat tres plats en els quals la icònica beguda italiana és part fonamental.

Pel que fa a la música, els organitzadors han confiat en el bon gust de la promotora Primavera Sound. Així, la programació combina discjòqueis de referència, com Miqui Puig o Marc Piñol, amb concerts de grups alternatius o independents com Jeremy Jay, Delorean i Odina.

El privilegiat emplaçament, amb vistes al mar, serà punt de trobada durant aquest cap de setmana d’aquells que vulguin donar el tret de sortida a un estiu anticipat.