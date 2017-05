La Terrazza Martini, més suculenta que mai

Coincidint amb el cap de setmana del Gran Premi de Fórmula 1 d’Espanya Pirelli 2017, La Terrazza Martini ha tornat a Barcelona. Des d’ahir divendres fins demà diumenge, aquest esdeveniment d’oci basat en la gastronomia i la música repeteix emplaçament al costat del selecte OneOcean Club del Port Vell de la capital catalana. Una localització immillorable per degustar les creacions que tres importants noms propis de la cuina de la ciutat han creat ad hoc per a l’ocasió, inspirant-se en el vermut italià que patrocina l’esdeveniment. Els germans Max i Stefano Colombo, del restaurant Xemei del Poble-sec, s’estrenaran a la Terrazza Martini amb tres plats que deixen ben clars els seus orígens. Tot i que ells expliquen amb ironia que els seus plats el que tenen de venecians -ells són d’allà...- és que els serviran “amb góndola”, no hi ha cap dubte que les seves tres propostes són creacions que triomfarien en qualsevol taula del seu país.

El primer dels tres és un steak tartare amb una salsa Cipriani -qui li dona nom va ser un mític cambrer venecià- reversionada per ells i acompanyat de torrades. Una recepta fresca que amb la maionesa Cipriani -feta amb un toc de mostassa i salsa Worcestershire- pot fer les delícies dels seus comensals. No obstant, dels tres plats, no és aquest el seu preferit. Ells prefereixen els altres dos: el rigatoni amb tomàquet i alfàbrega i el paninetto amb cogombrets agredolços i mortadel·la Fiocco DOP (01). “És el que hem menjat des que érem petits”, argumenten. El que han menjat des de sempre però millorat, ja que la mortadel·la que han escollit és una versió premium d’aquest embotit italià. “És una mortadel·la seleccionada, amb festucs i molt poc greix. Sempre mortadel·la, però d’alta qualitat”, insisteixen. Un plat que sona deliciós però que millora, expliquen, si el combines amb el Martini adequat. Segons la seva opinió, la millor manera d’acompanyar l’entrepà de mortadel·la és “amb un Martini amb gel i llimona”. Tot i això, ells aposten per prendre el Martini amb un Negroni perquè “està de puta mare”.

Entrepà de calamars amb romesco

També ha acceptat el repte de dissenyar tres plats per ser maridats amb Martini Kim Díaz, de la reconeguda Entrepanes Díaz, situada a Pau Claris amb Diagonal. El restaurador explica que no pot triar-ne un de preferit entre els tres perquè els han “parit tots a casa”. “A mi particularment l’entrepà de calamars (02) em té robat el cor. L’ensaladilla del Díaz és fantàstica, perquè és molt gustosa. Però si agafes la croqueta amb gorgonzola i nous, amb homenatge a Itàlia amb un perfum de Martini, també té un gust fantàstic!”, relata.

Potser per aquesta passió explica tan bé com es fa cada plat. L’ensaladilla Díaz explica que és la que “es menja a la part de Cadis”. “Allà aixafen la patata i la tonyina en escabetx. Nosaltres el que fem és fer, a més, una maionesa d’escabetx de la mateixa tonyina, i en aquest cas, en homenatge a Martini, hem fet una reducció molt interessant, que la posem a sobre de l’ensaladilla i que li aporta el punt italià que volíem donar-li”, descriu. El mateix amb l’entrepà de calamars amb romesco de Martini, que diu que només té una norma: “Respectar un oli molt net per arrebossar el calamar”. “El pa és molt lleuger, no porta cap mena de mantega. És un pa que utilitzem sempre, del dia. I, en aquest cas, en homenatge a la marca, hem fet un romesco de Martini. Ens ha quedat una combinació molt interessant amb la maionesa de la tinta del calamar”, assegura. El mateix diu que passa amb la croqueta italiana que han creat al seu bar. “Nosaltres la croqueta la tractem molt bé, al Díaz. En aquest cas, ens hem inclinat cap a Itàlia i hem utilitzat productes típics d’allà com el formatge. Hem fet una croqueta amb gorgonzola i nous molt ben arrebossada i amb una doble cocció”, avança Díaz, que afegeix que hi posen “per sobre un perfum de Martini” que fa que, “quan et menges la croqueta, l’ensumis, cosa que dona la sensació que estàs prenent un Martini amb una croqueta”. “Pensem que és una proposta molt divertida”, conclou. Tampoc s’ha quedat enrere amb la seva proposta Carles Abellán, que ha participat en la Terrazza partint del seu restaurant La Barra, ubicat al passeig Joan de Borbó. El xef té molt clar el que l’inspira quan pensa en Itàlia a nivell gastronòmic: “Tapes i aperitiu! Menjar petites dosis a peu dret. Com si fossin tapes, a peu dret amb Martini i festa”.

A partir d’aquesta idea i amb el Martini com a maridatge, Abellán ha ideat tres plats que poden seduir una àmplia varietat de persones. Es tracta d’unes papas aliñás amb cavalla curada (03), un risotto de calamars i carxofes i un biquini amb tòfona amb mozzarella fresca. Tres propostes diferents entre les quals, per al xef, hi ha una clara preferida: el biquini. “Dona moltes alegries. He tingut milers de biquinis a les cartes dels meus restaurants. És un plat que vam fer a El Bulli una vegada i vaig decidir rescatar-lo. Et parlo de l’any 89 o 90...”, rememora Abellán, que recorda que la “mozzarella fresca, la pasta i la tòfona” són tres ingredients que li “evoquen directament Itàlia”.

El Negroni sempre triomfa

Diu el cuiner que, tot i que sonen molt diferents, els tres plats “estan pensats per menjar-los drets, ràpidament, mentre et prens un Martini o un Martini amb tònica i escoltes música”. “Són tapes més fàcils per poder menjar en un esdeveniment com la Terrazza Martini”, assegura. El complement ideal, apunta, un bon Negroni fet amb Martini. “El Martini crec que sempre és millor mesclat. A mi m’agrada molt el concepte del Negroni: amb una miqueta de ginebra, de Martini i un vermut vermell”, explica.

Però no només seran ells els que segellaran la proposta gastronòmica de l’esdeveniment. Un any més, el xef Albert Adrià servirà en aquesta festa les conserves de la seva marca: La Cala. Una sèrie de llaunes de mol·luscs i peixos de primera qualitat que van envasats amb oli d’oliva i amb altres condiments ideats pel xef de la Bodega 1900, del barri de Sant Antoni de Barcelona.

Però la Terrazza Martini serà molt més que menjar. Durant els tres dies de festa al Port Vell, la promotora musical Primavera Sound ha elegit una selecció de discjòqueis referents de la ciutat com Miqui Puig, DJ Coco, Marc Piñol i DJ Pegatas & Graham. Artistes dels plats que coincidiran allà amb els concerts de Jeremy Jay, Delorean i Odina. Per als aficionats de la Fórmula 1, l’espai comptarà amb una rèplica idèntica d’un dels monoplaces de l’escuderia Williams Martini Racing. La Terrazza Martini, que es desplaçarà a Milà coincidint amb el Gran Premi de Monza després de la seva parada a Barcelona, és d’entrada lliure però té un aforament limitat. Els concerts són gratuïts, mentre que el menjar i el beure s’han de pagar.