Testicles amb olor de camp de margarides o de 'mousse' de xocolata

Utilitzem desodorants per tapar les males olors que causa la suor, però ens limitem a utilitzar-lo per a les aixelles. Per què no es podria fer servir per a altres parts del cos que també suen, com ara els testicles? Els desodorants específics per a les glàndules masculines són una tendència en auge, segons el diari 'The independent', que enumera més de vuit empreses que es dediquen a aquests productes i que ja ofereixen una gran varietat d'aromes, i aconsegueixen que els testicles facin olor de camp de margarides o de 'mousse' de xocolata. En l'article, asseguren que les vendes s'han disparat sorprenentment.

Les marques exposen els seus resultats: 'Bálla for Men' ha incrementat les vendes de 2.000 unitats al 2010 a 50.000 aquest últim any; 'Man Powder' diu que han augmentat més d'un 60% des de l'últim estiu, i 'Fresh Balls' assegura que s'han incrementat en un 200% des de l'any passat. Segons l'article, el perfil dels compradors és ampli i no es limita als atletes. Les marquen volen arribar a un públic general. De fet, l'eslògan d'una de les marques és: "For men with balls".

El rotatiu també destaca l'opinió escèptica dels experts, que diuen que aquests desodorants no són necessaris i que només ofereixen un efecte psicosomàtic d'alleujament. Opinen que la suor de l'escrot no és tan forta com la de les aixelles i que, si algú sent que li fa pudor, ho pot solucionar amb una dutxa.