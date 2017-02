Trump, l’autèntic rei del Carnaval

Fa dos anys es creia que la disfressa més triomfadora del Carnaval seria el pijama que duia Belén Esteban a Gran Hermano VIP. Aquell dues peces de color lila i estampat de lleopard es va convertir en l’uniforme oficial dels programes del cor de Telecinco. Però el pijama no va arrasar com s’esperava. I mira que era còmode... Ara bé, també és cert que, des que va sortir Esteban en pantalla, el Corte Inglés es va quedar sense existències en menys d’una setmana.

Però aquest any, després de passejar-nos per unes quantes botigues de disfresses, sembla que les apostes no fallaran. El gran triomfador és indiscutible. Només cal anar fins a l’últim penjador de l’armari, el de després del vestit de comunió, i agafar una americana de les amples. Després cal buscar el maquillatge -o el retolador- més taronja del mercat, fer-se el nus de la corbata vermella de manera que arribi tan avall com sigui possible -al genoll, si pot ser- i practicar el repertori de cares davant del mirall: ulls amenaçadors, morros enfora i algun “ Shut up! ” o“You are disgusting! ”

El toc més important

Però encara faltaran alguns detalls per ser Donald Trump. De fet, faltarà el toc més important. Perquè, senyores i senyors, la tofa de The Donald no l’aconsegueix ni Eduardo Manostijeras, ni l’amiga garrepa que us fa els monyos dels casaments per fer-vos estalviar els cinquanta euros de la perruqueria. També és cert que, a falta de perruca, es pot fer servir un gat dissecat o, com a opció d’última hora, un núvol de sucre de la fira, que en aquest cas no caldrà cola i, a més, se’n troben de groguencs. Els més perfeccionistes, però, han de saber que hi ha més de 15 tipus de perruques de The Donald al mercat: de diversos preus, tons de rossor, textures, gruixos i diferents capacitats per suportar el vent.

A més de la perruca, la corbata vermella també és a la venda. I per als que no tinguin temps de maquillar-se, es poden posar directament una màscara amb la seva cara. Ara bé, cal afanyar-se, perquè estan totes pràcticament exhaurides. Un dels accessoris imprescindibles per a la disfressa de Trump és un mur (de cartó o porexpan) i un grup de mexicans amb tres possibles comportaments: o bé que intentin destruir el mur, o que li diguin a Trump que no el paguen, o que, al final, resignats, intentin saltar el mur.

A més de Trump, i seguint la línia americana, ens trobarem Barack Obama amb gorra i cervesa a la mà, i un cartell de vacances penjat a l’esquena. També està disponible la perruca de Hillary Clinton i un tors amb els abdominals ben marcats que poden servir per vestir-se de Vladímir Putin, o a molt estirar, de José María Aznar.

Passant a la política espanyola, és possible que vegem algú vestit de gavina, l’antic logotip del PP (perquè oficialment no és una gavina, sinó un xatrac). Per als que estiguin faltats d’inspiració, es recomana mirar la gran actuació de Marc Rodríguez al programa Polònia, cantant Resistiré amb Íñigo Errejón i Pedro Sánchez. Pablo Iglesias també és fàcil de convertir en disfressa, per la cabellera còmoda, fàcil i reconeixible. Ja en territori català, l’any passat va triomfar la disfressa d’Anna Gabriel, també per un pentinat memorable. Així que no us estranyeu si aquest Carnaval ens trobem rèpliques de Carles Puigdemont emulat, per exemple, amb una perruca dels The Beatles.

De la política al cinema

Per als que aquest any no es volen complicar la vida amb una gran disfressa, hi ha solucions senzilles. Amb un bigoti i dos botons descordats de la camisa es poden convertir en Pablo Escobar a Narcos ; amb una diadema i un vestit, en Emma Stone a La La Land ; i amb un vestit de color carn i un parell de bons coixins al cul és fàcil assemblar-se a Kim Kardashian. La sèrie Stranger things serà una de les grans protagonistes del Carnaval. I la disfressa d’Eleven -la nena protagonista- dona molt de joc. Els calbs, tant si comencen la nit amb la perruca rossa com si acaben lluint la calba, poden estar tranquils que no perdran la incoherència del personatge. Sempre que mengin un parell de gofres, mantinguin la gota de sang sota del nas i la mirada perduda.

També seguiran els clàssics. Star Wars no falla mai. L’efecte de la Ray i l’estrena de Rogue One són l’excusa perfecta per enfundar-se el casc de Darth Vader o convertir-se en Kylo Ren o en un elegant Stormtrooper. A més, amb la mort de Carrie Fisher, els monyos de la princesa Leia lluiran en homenatge i faran feliços els fills dels setanta i els vuitanta. En aquesta línia, també veurem Supermans, Batmans, Spidermans i tot l’equip de la Marvel. Als superherois se’ls afegiran, des d’un punt de vista més terrenal, Ragnar Lodbrok i el seu poblat de vikings assassins, bruts i musculosíssims que lluiten sense por i somien en el Valhalla.

“Per a aquest Carnaval ens han demanat molt de sado”, diu Jacobo Menkes, de la botiga de disfresses Menkes, de Barcelona, que afegeix: “És per l’estrena de la segona edició de Cinquanta ombres d’en Grey ”. Així que cal anar amb compte amb les fuetades. La pel·lícula pot ser molt dolenta, però el sado està ple de complements d’impacte estètic i fàcils d’aconseguir. Més enllà de les pel·lícules, i inspirant-se en els esdeveniments de l’any passat, als envelats de Catalunya també hi veurem disfresses de David Bowie, de Prince, de futurs desapareguts bitllets de 500 euros, de Brexit i, fins i tot, d’algun mòbil Samsung explotant.

I, sisplau, que s’abstinguin els fans de deixar anar la típica excusa de “Jo no em disfresso perquè ja vaig disfressat tot l’any”. Aquesta frase va passar de moda el 1997. A més, sempre poden dir que van d’ Un monstre em ve a veure.

Dues reines al Carnaval de Palamós

El Carnaval de Palamós, un dels que té més tradició de Catalunya, tindrà per primera vegada a la història dues reines. La tradició manava que sempre havia d’haver-hi un cavaller i una dama. Doncs aquest any, a dalt de la carrossa reial hi veurem una Dama i una Cavallera; o més ben dit: la Queen Mary i la Montserrat Cavallera. Malgrat el canvi de tradició, segons la Montse Sànchez (la Cavallera) l’acceptació del poble ha sigut absoluta: “Tothom està encantat”. La seva agenda va començar el 18 de febrer, en el ball de presentació de les reines, al qual van assistir més de 1.700 persones, i acabarà dimecres amb l’enterrament de la sardina. A Palamós, el Carnaval arrenca a finals d’agost, quan totes les comparses comencen a pensar el tema, que, en general, sempre està enfocat a fer un bon espectacle més que a reivindicar un motiu polític. Per al poble, on a cada casa hi ha més de tres familiars que desfilen, el Carnaval és més que una festa major: és gairebé una religió. Fins i tot la clínica veterinària Mendieta ha iniciat un concurs de disfresses per a les mascotes.