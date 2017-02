Trump contraprograma els Oscars amb un ball

El president dels Estats Units, Donald Trump (01), va decidir fer competència a la gala dels Oscars amb la celebració diumenge al vespre a la Casa Blanca del Ball dels Governadors, la primera gran festa que organitza des que va arribar al poder. Mentre a Los Angeles se celebrava la gala dels Oscars, Trump i la seva dona, Melania (02), eren els amfitrions a Washington d’un ball al qual estan convidats els líders dels 50 estats del país, tant demòcrates com republicans. “Estic orgullosa de poder convidar tots els governadors a la Casa Blanca per a aquest important esdeveniment anual”, va dir en un breu comunicat la primera dama.

Segons diversos mitjans, Trump, expert coneixedor dels mass media, va situar aquest esdeveniment per evadir-se de les crítiques que sabia que s’enduria durant la cerimònia dels Oscars. Els artistes, tradicionalment progressistes -com es va veure en campanya amb els suports que va tenir Hillary Clinton -, no tenen una relació gaire fluida amb Trump, que considera Hollywood part del sector privilegiat i corrupte dels EUA. Al gener, Meryl Streep va arribar a marcar el to en els Globus d’Or amb un encès i apassionat discurs en defensa dels estrangers. “Si expulsen els estrangers només veurem futbol i arts marcials”, va assegurar l’actriu referint-se al fet que Hollywood és un punt de trobada habitual entre persones de procedències molt diverses. La resposta de Trump no es va fer esperar i a través d’un missatge al seu compte de Twitter va assegurar que Streep era una “lacaia” de Clinton i que com a actriu estava “sobrevalorada”.

Mare, per fi

La cantant Soraya Arnelas (03) ha sigut mare per primer cop als 34 anys. Després de quatre anys i escaig de relació amb el seu nòvio, el model Miguel Ángel Herrera, l’extremenya ha tingut una nena a la qual han posat el nom de Manuela de Gracia, en homenatge a l’àvia d’ella. Tal com ha explicat l’artista a Instagram, la nena va néixer divendres passat i està “en perfecte estat”. “Va pesar 2,750 kg i fa 50 cm. Us en pujaré una foto ben aviat! És petita i primeta, amb els ulls ben blaus, clavadeta al seu pare! Ara toca donar-li menjar i molt d’afecte”, ha escrit Arnelas.