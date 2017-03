Trump va fer fora els One Direction del seu hotel

La mala relació entre Donald Trump (01) i les grans estrelles del món de l’espectacle va començar ja abans que el magnat s’instal·lés a la Casa Blanca. Si més no, això és el que ha donat a entendre Liam Payne (02), un dels components de la boy band britànica One Direction.

En una entrevista a la revista Rollacoster, Payne recorda que en una ocasió -no precisa quan va ser- l’actual president dels Estats Units va expulsar-lo a ell i als seus companys del Trump International Hotel and Tower de Nova York, on s’allotjaven. I no va ser perquè molestessin la resta de clients ni perquè no volguessin pagar la factura d’aquest luxós establiment de cinc estrelles, sinó per un motiu molt més prosaic: es van negar a trobar-se amb la seva filla. El músic tampoc no explicita quina, tot i que probablement es tracta de Tiffany, que té la mateixa edat que Payne, 23 anys. L’altra filla de Trump, Ivanka, en té 35.

“Volia que coneguéssim la seva filla. Va trucar al nostre representant mentre nosaltres dormíem i li va demanar que ens despertés. Vam dir que no i llavors va decidir que no ens deixaria fer servir l’aparcament subterrani de l’hotel”, explica Payne. “Òbviament, a Nova York no podem sortir al carrer”, continua el músic, però segons ell, davant d’aquest argument, Trump, en comptes de repensar-s’ho, es va envalentir: “Doncs llavors no us vull al meu hotel”. La discussió es va acabar aquí i els One Direction no van tenir més remei que buscar-se un altre allotjament.