Donald Trump posa a la venda una mansió a Florida per 26 milions d'euros

El president dels EUA ha posat a la venda l'espectacular mansió que té a l'estat de Florida. La casa està al costat de la platja, compta amb un bar a l'aire lliure, dues piscines –una climatitzada–, un gimnàs i, fins i tot, una sala exclusivament amb jacuzzis i banyeres d'hidromassatge. Trump la va adquirir el 2013 i, des de llavors, ha estat llogant-la per unes grans quantitats, tal com publiquen aquests dies diversos mitjans del seu país.

540x306 L'estil daurat característic de Trump també està present en aquesta mansió propera al mar / SOTHEBY'S L'estil daurat característic de Trump també està present en aquesta mansió propera al mar / SOTHEBY'S

La mansió té 11 dormitoris i un accés privilegiat a la platja del davant de casa. A més, té una pista de tennis per als moments de lleure d'ell i la seva família. No obstant, Trump va pensar en tot quan la va construir i va pensar que potser la podria utilitzar per qüestions de feina. Tant és així que la casa està preparada amb una sala de premsa i una cuina pensada per preparar càterings per a grans ocasions. Un dels onze dormitoris que hi ha a la mansió es conegut com 'La jungla'. Un espai que té com a característica principal les grans dimensions del llit que hi ha instal·lat.

540x306 Mobiliari d'estil barroc decora diverses estances de la mansió / SOTHEBY'S Mobiliari d'estil barroc decora diverses estances de la mansió / SOTHEBY'S

De moment, Sotheby's se n'ha encarregat de posar-la a la venda. El preu que ha transcendit és de 26 milions d'euros. Una enorme quantitat que resulta petita si es compara amb el que valdria Mar-a-Lago, la propietat de Trump també a Florida, que és una mansió per a ell i també un club social de 114 habitacions on estiuegen anualment centenars de milionaris. Aquella propietat ha arribat a estar valorada en fins a 200 milions de dòlars.