Us proposem 10 plans per a aquest cap de setmana

My secret showroom

Aquesta botiga efímera desembarca dissabte al barrri del Born (Corretger, 5) amb una oferta de peces de roba d’hivern femenines i masculines amb descomptes del 70% sobre el preu original. Hi trobareu vestits d’estampats delicats, abrics de talls minimalistes i una selecció de pantalons per a tots els gustos.

Festa de l’Oli i l’Oliva d'Ullastrell

Diumenge 15 de gener arrenca la Festa de l'Oli i l'Oliva d'Ullastrell, que enguany arriba a la sisena edició. Durant una setmana, els carrers de la vila s’ompliran de parades amb olis, elaborats pels productors del poble, així com altres productes de la terra com ara tomàquets, patates, calçots, vins, entre molts altres. A més, en el marc d’aquesta festa, s’organitzen tallers i activitats per difondre el món de l’oli d’oliva. Així, diumenge al matí (de 10.00 a 14.00 hores) podreu participar en un curs de poda d’oliveres (el taller és gratuït però cal inscripció prèvia).

Dia Mundial de la Neu

El diumenge 15 de gener moltes estacions d’esquí catalanes festegen el Dia Mundial de la Neu. Aquest esdeveniment, promocionat per la Federació Internacional d'Esquí (FIS) des del 2007, va néixer amb l'objectiu de difondre els esports d'hivern i acostar la neu als nens i les seves famílies. Entre les activitats que es proposen per festejar la jornada, baixades de torxes (Baqueira Beret) i concursos de ninots de neu (Espot i Port Ainé).

Baqueira-Beret

Festa dels Tres Tombs

Molts pobles de Catalunya celebren aquest cap de setmana festes en honor de Sant Antoni Abat. La tradició és fer una cercavila de carros i animals i fer tres tombs a la població passant per alguna església dedicada al sant. Hi ha festes a Vic, Solsona, Falset, Vilanova i la Geltrú, Ascó... i moltes altres localitats.

Mercat de la terra

El Mercat de la Terra Slow Food congregarà novament el dissabte de 10.00 a 16.00 h, com sempre al Parc de les Tres Xemeneies, un bon grapat de productors de proximitat. Delícies gastronòmiques i ambient de barri per passar un matí ben entretingut.

On the garage

Torna aquest mercat de segona mà, que se celebra el tercer cap de setmana de cada mes als 2.500 metres quadrats de l’emblemàtic local del Poblenou barceloní l’Ovella Negra. On the Garage pretén assemblar-se els 'garage sales' nord-americans, on es troben tota mena d’objectes de segona mà.

El mercat de segona mà On the Garage

Fira del Camí Ral de Vilanova del Camí

Cada any, pels volts de la festivitat de Sant Hilari, Vilanova del Camí acull la Fira del Camí Ral, un esdeveniment que rememora l' antic camí ral que unia Barcelona i Saragossa i que passava pel bell mig d’aquest municipi de l’Anoia. La Fira ocuparà diumenge 15 de gener un tram del carrer Major, que és per on passava el camí ral, la plaça del Mercat, el carrer Santa Llúcia i el carrer Onze de Setembre. Hi trobareu una mostra de productes d’arrel medieval (tant gastronòmics com artesanals), activitats infantils i un corprenedor espectacle de falconeria.

Festa major de Sant Antoni

Des de demà i fins al 22 de gener, el barri de Sant Antoni de Barcelona celebra la seva festa major. Al llarg de la setmana hi haurà concerts, teatre, xerrades, activitats per als més petits i esportives. Algunes recomanacions per a aquest cap de setmana? Dissabte 14 tindrà lloc a les 11.30 hores la cercavila d’inici i benvinguda a la festa major (punt de partida: Jardinets de l’Alguer), i diumenge 15 de gener podeu assitir al 16è Concurs de gossos (a les 11 hores, a l’Avinguda Mistral entre els carrers Vilamarí i Llançà) i, pel vespre, a les 20 hores, gaudir d’un espectacle de claqué (Calàbria, 66). Més varietat, impossible.

Festa Major al barri de Sant Antoni

Festes de Sant Sebastià de Matadepera

Demà es dona el tret de sortida d’aquestes festes, que pretenen recuperar l’esperit rural de Matadepera. Fins al 13 de gener, el municipi vallesenc acull activitats d’allò més assortides. Des de correfocs i marxes amb torxes fins a fires de productes artesans. També hi ha activitats tradicionals relacionades amb el pi, el símbol d’aquesta festa: per exemple, s’hi celebra una trobada de veïns del poble per fer baixar un pi i plantar-lo l’endemà a la plaça de Cal Baldiró, i un concurs de grimpaires de pins.

Festa dels Tonis de Taradell

A molts indrets de Catalunya s'organitzen els Tres Tombs en honor de Sant Antoni Abat. Com a tret diferencial i particular, a la comarca d' Osona aquests actes són coneguts com les festes dels Tonis. Declarada festa tradicional d’interès nacional, la Festa dels Tonis de Taradell té més de cent anys d’història i aquest cap de setmana proposa multitud d’activitats engrescadores.