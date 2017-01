Us proposem 10 plans per a aquest cap de setmana

Tasta la Carxofa a Cassà de la Selva

Amanida amb cruixent de carxofa, carxofa farcida amb botifarra de perol, croquetes de carxofa i pernil, carxofa de merenga i xocolata... Aquestes són algunes de les delicadeses que podreu tastar en els 10 restaurants de Cassà de la Selva (Gironès) que, de divendres a diumenge, participen en el Tasta la Carxofa, un homenatge gastronòmic a aquesta deliciosa verdura.

Festa Major d'Hivern de Castellterçol

La vila de Castellterçol (Moianès) celebra aquest dissabte la festa en honor de Sant Fruitós, patró del municipi. Originàriament, alguns veïns del poble despertaven la gent al so del timbal i recollien llenya per fer una gran foguera a la plaça Vella. Avui, la foguera la fan amb la llenya de l’avet utilitzat per decorar la plaça durant les festes de Nadal i, un cop encès el foc, esmorzen pa torrat, cansalada i vi. Més tard, té lloc un ofici solemne en honor del sant i els carrers de Castellterçol s’omplen de paradetes amb motiu de la primera fira de l’any.

540x306 La foguera de la Festa Major d'Hivern de Castellterçol. Al voltant d'ella, els veïns esmorzen pa torrat, cansalada i vi / Ajuntament de Castellterçol La foguera de la Festa Major d'Hivern de Castellterçol. Al voltant d'ella, els veïns esmorzen pa torrat, cansalada i vi / Ajuntament de Castellterçol

Eat Street

La Nau Bostik (Ferran Turné 11, metro La Sagrera) acollirà dissabte aquest mercat gastronòmic, que ofereix l’oportunitat de tastar deliciosos esmorzars d’arreu del món. Plats típics de Mèxic, l’Índia, Turquia o Grècia us hi esperen enmig d’un ambient festiu. Obert de 12 a 20 h.

540x306 'Burritos' de Killer Burrito. Els podreu esmorzar aquest dissabte a l'Eat Street / INSTAGRAM 'Burritos' de Killer Burrito. Els podreu esmorzar aquest dissabte a l'Eat Street / INSTAGRAM

Cavalcada dels Tres Tombs

Un clàssic d’aquestes dates. Dissabte podeu presenciar la vistosa cavalcada dels Tres Tombs de Barcelona, una comitiva de cavalls, carros i carruatges que parteix de l’Avinguda Mistral amb Calàbria. Una hora més tard arriba la benedicció dels animals, just davant de l’Escola Pia Sant Antoni, a la ronda de Sant Pau. A continuació, els carruatges es dirigeixen cap a la plaça de Sant Jaume passant pels carrers d’Urgell i de Floridablanca, la ronda de Sant Antoni, la plaça de la Universitat, el carrer de Pelai i la rambla de Catalunya. Finalment, la comitiva és rebuda per l’Ajuntament.

540x306 Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni / ARXIU Cavalcada dels Tres Tombs de Sant Antoni / ARXIU

El Flea

Aquest popular mercat de puces de Barcelona coincideix, en l’edició d’aquest cap de setmana, amb les rebaixes i incorpora un al·licient: la roba, accessoris i objectes de segona mà que s’hi vendran tindran preus no superiors als 5 euros. Obert diumenge, a la plaça Blanquerna, de 10 a 17 h.

540x306 El Flea Market obre portes aquest diumenge / INSTAGRAM El Flea Market obre portes aquest diumenge / INSTAGRAM

Fira de l'Oli de les Garrigues

Amb una tradició que es remunta a fa 54 anys, la Fira de l’Oli de les Garrigues torna a desembarcar-hi del 20 al 22 de gener. El recinte firal de la localitat lleidatana oferirà més de 5.000 metres quadrats d’exposició de comerciants i productors d’oli d’arreu del territori. A més, la fira incorpora un programa ben sucós d’activitats obertes a tot el públic: tastets guiats d’olis i vins, demostracions gastronòmiques, degustacions de pa de ronyó i cafè, esmorzars populars, etc.

540x306 Tast d'oli a la fira de les Garrigues / INSTAGRAM Tast d'oli a la fira de les Garrigues / INSTAGRAM

Mercat de la terra

El Mercat de la Terra Slow Food congrega novament el dissabte de 10.00 a 16.00 h, com sempre al Parc de les Tres Xemeneies, un bon grapat de productors de proximitat. Delícies gastronòmiques i ambient de barri per passar un matí ben entretingut.

540x306 Parada de pans del Mercat de la Terra / INSTAGRAM Parada de pans del Mercat de la Terra / INSTAGRAM

Fira del fesol de Santa Pau

La plaça Major de Santa Pau (la Garrotxa) serà l’escenari diumenge al migdia de la tradicional fesolada popular de gener, amb una alegre i gustosa degustació de diferents plats elaborats amb fesols de Santa Pau. La fesolada és el punt culminant d’aquesta festa gastronòmica que dura tot el dia als carrers de Santa Pau i homenatja un element clau de la gastronomia de la vila.

540x306 Fotografia d'una edició anterior de la fesolada de Santa Pau / ACN Fotografia d'una edició anterior de la fesolada de Santa Pau / ACN

Fira de cervesa artesana de Sant Antoni

Coincidint amb els darrers dies de la festa major del barri de Sant Antoni, torna per cinquè any la Fira de la Cervesa Artesana del barri. Al llarg de tot el dia, al carrer d’Urgell, entre Floridablanca i Tamarit, hi podreu tastar diferents varietats de cerveses elaborades de manera artesana per productors de la terra. El got i les degustacions costen 2 €.

540x306 La cervesa, protagonista al barri de Sant Antoni aquest cap de setmana / XAVIER BERTRAL La cervesa, protagonista al barri de Sant Antoni aquest cap de setmana / XAVIER BERTRAL

Festa major d'hivern de Taradell

La festa major de la localitat osonenca en honor de Sant Sebastià s’allarga des d’avui fins diumenge al vespre amb el programa tradicional del dia del patró i, com a plat fort, el concert del grup vocal Jarks (diumenge, a les 6 de la tarda, al centre Cultural Costa i Font), finalistes de la tercera edició del programa ‘Oh Happy Day!' de TV3. Entremig, un nodrit programa de quatre dies que inclou xocolatades populars, cercaviles, animacions infantils i danses populars, com el tradicional ball del ciri.