Us proposem 10 plans per a aquest cap de setmana

Gran Festa de la Calçotada a Valls

Per a molts, les calçotades són un dels grans plaers que ofereix l’hivern. Res millor que donar el tret de sortida a aquests àpats a Valls, ciutat d’origen de la calçotada, aquest cap de setmana. Dissabte s’hi inaugura el Mercat de la Calçotada i diumenge arriba el plat fort: la Gran Festa, amb cercaviles, demostracions de coure calçots a la graella, concursos de cultivadors de calçots, d’elaboració de salsa de calçots i de menjar calçots, i altres degustacions.

Fira de Sant Vicenç de l'Espluga de Francolí

Com cada quart dissabte de gener, aquesta fira en honor de Sant Vicenç desembarca als carrers de l’Espluga de Francolí. Amb uns orígens que es remunten al 1565, és una de les més antigues de la Conca de Barberà. Durant el cap de setmana, el centre del municipi s’omple de paradetes on podreu assaborir un deliciós pa de pagès i diversos productes de la terra i adquirir peces d’artesania. La celebració arrenca dissabte a les 10.00 h amb un esmorzar popular en què, per un preu de 2 €, podreu degustar caldo, pa torrat i llonganissa al vostre gust.

Nova carta al restaurant japonès Shibui

El restaurant Shibui (Urgell, 272), un dels degans de la gastronomia japonesa a Barcelona, acaba de renovar totalment la seva carta sota la batuta del prestigiós xef Ryu Katano. Una bona oportunitat per tastar autèntica cuina nipona amb ingredients que piquen l’ullet a la matèria primera local. La nova carta inclou delicadeses com les gambes de Palamós amb 'foie' i vieires o un niguiri de calamar tallat d’una manera finíssima (és un dels secrets més ben guardats del Katano: no us dirà com s’ho fa per tallar-lo així) amb ous de bacallà. A més, el Shibui és un dels pocs indrets de la ciutat on podreu tastar hamachi, un deliciós peix del Japó que es desfà a la boca com si fos mantega.

540x306 Vieira japonesa amb 'foie', una de les noves propostes del xef Katano / Íñigo Somovilla Vieira japonesa amb 'foie', una de les noves propostes del xef Katano / Íñigo Somovilla

Fira de l’Oli de Vera de Bigues i Riells

Des de fa 5 anys, el municipi vallesà acull una fira consagrada a donar a conèixer l’ oli de vera, una varietat d’oli típica de la zona, lleugerament afruitada, picant i amarga. Aquest dissabte, si us apropeu a Bigues i Riells podreu tastar aquest oli, assistir a tallers sobre com integrar-lo en les vostres creacions culinàries i, si us agrada, comprar-ne a productors locals i endur-vos-el a casa.

'Sing-along: The Rocky Horror Picture Show'

Dissabte a les 22.00 h els amants del terror, el cinema i el cant tenen una cita a la sala 5 de l’Aribau Multicines de Barcelona. Hi programen una sessió amb el passi del clàssic 'The Rocky Horror Picture Show' en versió 'sing-along'. Hi podreu cantar les memorables cançons de la pel·lícula com si estiguéssiu en un karaoke.

540x306 Fotograma de 'The Rocky Horror Picture Show" / 20th Century Fox Fotograma de 'The Rocky Horror Picture Show" / 20th Century Fox

Foguerons de Sa Pobla a Gràcia

Els mallorquins de Barcelona han traslladat una de les festes més importants de l’illa –la de Sant Antoni, que se celebra a Sa Pobla– al barri de Gràcia de Barcelona. Dissabte, 28 de gener, hi haurà sessions de folk, espectacles i sobretot fogueres –els foguerons–, que són els autèntics protagonistes de la celebració, on es torren sobrassades, botifarrons, llonganisses i altres delicadeses mallorquines.

Fira Intercomarcal de l'Oli

Diversos productors d’oli del Camp de Tarragona, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre se citen aquest cap de setmana a Móra la Nova (Ribera d'Ebre). La Fira Intercomarcal de l’Oli és un aparador amb una gran varietat d’ olis verges amb la DOP Oli Terra Alta i la DOP Siurana. La fira incorpora un gran nombre d’activitats per tal d’acostar als visitants la producció de l’oli verge extra i el seu consum. Un dels més esperats és el famós concurs d’allioli on, en deu minuts, els participants hauran de fer la màxima quantitat de salsa possible.

Festa dels Tonis de Santa Eugènia de Berga

Aquest cap de setmana és festa grossa al municipi osonenc. Entre les activitats programades hi trobem balls i sopars populars, un esmorzar de traginers, sardanes i una edició dels Tres Tombs. A més, durant tot el diumenge, la plaça Major acollirà una fira comercial.

540x306 La Festa dels Tonis de Santa Eugènia de Berga l'any 1930 / Ajuntament de Santa Eugènia de Berga La Festa dels Tonis de Santa Eugènia de Berga l'any 1930 / Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

Mercatroc

El Centre Cívic de Sarrià acull aquest dissabte d'11.00 a 13.30 h el Mercatroc, un espai d'intercanvi de roba i complements. Hi podeu participar portant-hi tot allò que no us poseu, i obtindreu a canvi les peces que us agradin provinents d'altres armaris. A més, els nens podran intercanviar joguines i videojocs –sempre en bon estat– al Troc Joguina. Cal inscripció prèvia (els nens han d'anar acompanyats per poder apuntar-s'hi).

Festa de Sant Antoni d'Alcanar



Aquest dissabte i diumenge Alcanar (Montsià) acull la seva festa major, una celebració amb més de 100 anys d’història i molta participació popular. Al programa hi trobem cites ben apetibles com ara balls populars, cercaviles, una cursa de cintes i trencada d’olles, una xocolatada popular i (diumenge al migdia) la tradicional benedicció d’animals davant l’edifici dels Serveis Agraris.