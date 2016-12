Us proposem 10 plans per al cap de setmana de Nadal

Copa de Nadal de natació

Des de fa més de 100 anys, cada 25 de desembre el Club Natació Barcelona organitza la Copa Nadal de natació. És una competició que consisteix a travessar nedant 200 metres d'aigües obertes al port de Barcelona, amb sortida enfront del monument a Cristòfor Colom, al Portal de la Pau. Les inscripcions ja estan tancades però podeu apropar-vos-hi per presenciar aquesta proesa esportiva (a prova de fred).

Lo Cavallot i la Balladora a Organyà

La nit del 24 de desembre la plaça de l’Església d’Organyà es converteix en l’escenari d’una representació que té els seus orígens en l’època medieval. Es tracta de la dansa del Cavallot (un personatge amb una careta de cavall que simbolitza el poder feudal) amb la Balladora (un home caracteritzat de dona que representa el poble). El Cavallot persegueix la Balladora i, cada cop que se li apropa, li pega: tot plegat escenifica l’antic domini del senyor feudal sobre el poble. Després de la persecució, tots dos personatges van a la plaça de les Homilies, on té lloc la crema del carro, un ritu mil·lenari vinculat a les celebracions del solstici d’hivern, molt vives als municipis de l’Alt Urgell. Un espectacle viu i seductor per a una nit de Nadal diferent.

Pessebre de sorra de la platja de Pineda

Pronostiquen que el temps d’aquest cap de setmana serà benèvol i que el sol es deixarà veure. Per això, una bona idea pot ser conjugar platja i esperit nadalenc i apropar-se a la platja de Pineda per veure el seu molt espectacular pessebre de sorra.

Fira de Sant Tomàs i Reis de la Gran Via

Molts records d’infància dels barcelonins transiten per aquesta fira que cada Nadal omple la Gran Via amb paradetes de xurros, joguines, plateria, bufandes, llibres, ceràmica, llaminadures i tota mena d’objectes de regal. Passejar per la Gran Via aquests dies és un exercici nostàlgic i 100% nadalenc.

540x306 Paradeta de la fira nadalenca de la Gran Via / ARA Paradeta de la fira nadalenca de la Gran Via / ARA

Fia-faia de Bagà i de Sant Julià de Cerdanyola

Com cada any, aquesta celebració del solstici d’hivern arrenca amb una foguera a la muntanya del Siti la vigília de Nadal al punt on es pon el sol. Un grup de fallaires transporta el foc de la foguera fins al centre tot il·luminant la muntanya amb centenars de torxes. La vetllada està acompanyada d’un cant característic que diu així: "Fia-faia, nostro senyor ha nascut a la palla".

Fira tradicional d’hivern de Terrassa

Organitzada per l'Associació d'Artesans de Terrassa a la rambla d'Ègara, aquesta fira ofereix una trentena de parades de venda de teixits, bijuteria, complements, joguines, decoració i altres obsequis. La proposta es complementa amb activitats d'animació, concursos i xocolata calenta cada tarda a partir de les 16.00 h.

Pessebre vivent de Sant Guim de la Plana

Aquest no és un pessebre qualsevol. El seu objectiu, a banda d’escenificar el naixement, és ben particular: donar a conèixer oficis perduts revivint feines que han desaparegut dels pobles catalans. Més de 300 actors repartits en 34 escenes donen vida a professions extingides o en vies de fer-ho, amb eines i estris originals. Les representacions es duen a terme el 25 i 26 de desembre a les 18.30 h. Podeu reservar entrada a través de la web del pessebre.

Nadalem a Martorell

Per celebrar el Nadal, l’Ajuntament de Martorell i diverses entitats del municipi organitzen Nadalem, un conjunt d’activitats que inclouen màgia, concerts de Nadal, teatre, fer cagar el tió, tallers i venda d’obsequis. Entre els esdeveniments destacats d’aquest cap de setmana hi trobem la marató de recollida de joguines de dissabte i el concert i vetllada de Nadal amb música d’orquestra en directe dilluns.

Retaule de Nadal a Vilanova i la Geltrú

El 25 de desembre, dia de Nadal, els actors de la companyia L’Estaquirot Teatre, de Vilanova i la Geltrú, interpreten les escenes més tradicionals del Nadal a la plaça de la Vila. No us perdeu l’actuació estel·lar del personatge més esperat: el caganer, que acostuma a cagar caramels destinats al públic assistent. Estigueu atents.

El Cant de la Sibil·la

Tanquem les propostes per al cap de setmana més nadalenc de l'any amb un clàssic entre els clàssics d’aquestes dates. El Cor de Cambra Francesc Valls interpretarà a la Catedral de Barcelona a les 23.30 h, tal com marca la tradició, aquest drama sacre que es va deixar de representar en aquest temple l'any 1575 i que es va recuperar ara fa tres anys. Aquest any, Josep Vila, director de l'Orfeó Català, estrena un interludi sobre el Cant de la Sibil·la.