Us proposem 10 plans per superar la ressaca nadalenca i gaudir del cap de setmana

Homenatge a Elvis al Jamboree

Elvis Aaron Presley va néixer el 8 de gener del 1935 a Tupelo (Mississipí). Diumenge, la cava del Jamboree celebra el seu aniversari amb el concert 'Elvis at the movies', on homenatja el rei del rock. Hi participen Agustí Burriel, The Velvet Candles i la Barcelona Big Blues Band sota la direcció d’Ivan Kovacevik. El concert arrenca a les 20.00 h i les entrades costen 20 € a taquilla (18 € a la web).

Temps d'Uriços a Sant Feliu de Guíxols

A Sant Feliu de Guíxols de la garoina en diuen uriç. Encetar l'any tastant aquests deliciosos crustacis al costat del mar pot resultar un pla d'allò més engrescador. Fins al febrer, un total de 23 restaurants ganxons ofereixen als visitants promocions i ofertes amb els uriços com a producte destacat, sols o acompanyats de cava o vi.

Flea Market

El Flea Market desembarca aquest diumenge al carrer del Portal de Santa Madrona amb el seu colorit mercat de segona mà. Remenant-hi podreu trobar petits tresors en forma de llibres, discos, roba, complements de moda... Una activitat perfecta per als caçadors de gangues.

Palo Alto Market

El mercat més 'hipster' de Barcelona estrena l'any 2017 amb una edició plena de ritmes rock, sabors i motos llegendàries. Titulada 'Angels on the road', la cita d'aquest cap de setmana inclou la possibilitat d'admirar autèntics mites motoritzats de l'autopista als espais de Harley-Davidson i Triumph, i també a través de l'objectiu del fotògraf Alberto García-Alix, que exposa la seva obra en el mercat.

540x306 Una edició anterior del Palo Alto Market Una edició anterior del Palo Alto Market

II Jornades Gastronòmiques de Llegums

Al Vallès Oriental volen encetar l'any amb força i per això han organitzat les II Jornades Gastronòmiques de Llegums, que se celebren fins al 31 de març. Durant aquests dies, restaurants de la comarca ofereixen als visitants plats i menús gastronòmics singulars, tots elaborats amb llegums autòctons, incloent-hi mongetes de varietats locals del Vallès que han estat recuperades.

Nit Viva de Fonollosa

La Nit Viva és un espectacle que recrea la vida a pagès de fa més d’un segle. La representació transcorre pels carrers i en l'interior de cases centenàries del Raval del Sastre del poble de Fonollosa (Bages) i hi participen més de 190 persones de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra i rodalia. Tindreu l'oportunitat d'assistir-hi el 6, 7 i 8 de gener, de les 18.15 h a les 19.30 h. L'entrada general costa 6 € (5 € per als menors de 14 anys i gratuïta fins als 4 anys).

540x306 Una de les escenes que es recreen a la Nit Viva de Fonollosa Una de les escenes que es recreen a la Nit Viva de Fonollosa

Two Market

Nova edició d'aquest mercat de segona mà, que té lloc diumenge a l'Ovella Negra del Poblenou. Una cita on podreu adquirir roba i tot tipus d'objectes de segona mà. Entrar-hi costa 1 €.

Mercat de la Terra Slow Food

Aquest mercat, on els productors venen els seus productes de proximitat, torna a instal·lar-se dissabte al parc de les Tres Xemeneies, al Poble-sec. Com sempre, hi haurà una gran varietat de productes de temporada i de proximitat, com verdures, fruites, cereals, formatges, embotits i pa. Una cita que cada cop està més consolidada al barri.

540x306 Una edició anterior del Mercat de la Terra Una edició anterior del Mercat de la Terra

Fira de Brocanters de Drassanes

Com cada cap de setmana, aquesta fira, que té lloc al costat de l'accés a les golondrines de Barcelona, posa a la disposició dels curiosos multitud de peces antigues: des de curiosíssimes estatuetes de ceràmica fins a revistes antigues amb portades protagonitzades per estrelles d'època com Sarita Montiel o Grace Kelly.

Pessebres nadalencs: última recomanació per a nostàlgics

Si sou d'aquells que voldrien que el Nadal durés per sempre, aquest cap de setmana encara teniu una última oportunitat perquè molts dels pessebres no tanquen portes fins diumenge, 8 de gener. Entre alguns dels més originals que encara podeu visitar hi ha el pessebre de sorra a la platja de Pineda o el pessebre de les aigües al Museu Agbar de les Aigües, a Cornellà de Llobregat.