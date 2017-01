Viatjar en temporada baixa: pros i contres

La família Abelló es banya en aigües turqueses mentre acaricien uns dofins. Les palmeres cauen com una cascada tropical sobre l’aigua i tot sembla al seu lloc, com en un decorat. L’escena té tots els elements per resultar idíl·lica. Tots menys un: és època d’huracans a la Riviera Maya i el cel descarrega una cortina d’aigua sobre els banyistes. De fet, durant tota la setmana que els Abelló van ser a Mèxic no va parar de ploure i només en els millors dies van poder mirar-se el cel encapotat des de l’hamaca de la platja.

Tampoc va tenir més sort el Manel (37 anys) quan va decidir evitar les aglomeracions del juliol i l’agost a Machu Picchu, al Perú. “M’havien dit que en aquells mesos fins i tot es fan cues per obtenir una foto”, explica el viatger. Per això va aprofitar les vacances del desembre per anar-hi amb més calma. Però va haver d’afrontar un altre problema inesperat: era època de pluges. Quan va arribar al santuari se’l va trobar cobert amb una boira densa. El problema es va agreujar a l’hora de fer una foto on es veiés alguna part del recinte històric.

Sigui com sigui, no hi ha dubte que viatjar en temporada baixa implica una sèrie d’avantatges i inconvenients que cal analitzar amb detall a l’hora de mirar les ofertes.

Per exemple, no és cap secret que en temporada baixa els preus de vols i hotels són més econòmics. Amb la finalitat d’omplir els hotels durant els mesos més fluixos, se solen oferir descomptes suculents. El mateix passa amb les línies aèries, que volen veure la seva part del pastís tan poc afectada com sigui possible i sovint també posen a la venda bitllets més assequibles.

Menys massificació

Un altre avantatge de fer vacances en temporada baixa és que permet evitar aglomeracions i cues. Visitar el Taj Mahal, a l’Índia, pot ser una autèntica tortura en temporada alta, quan tota la màgia i l’espiritualitat de l’indret s’esfuma si ens veiem obligats a fer cues per obtenir la clàssica foto o visitar l’interior del mausoleu. En temporada baixa, en canvi, els turistes poden recórrer tots aquests indrets amb tranquil·litat i, a més, és més factible poder conèixer la cultura i realitat del país.

Per acabar, quan es viatja fora de temporada també hi ha menys gent als hotels i és més fàcil relaxar-se a les àrees comunes. A més el servei d’establiments i restaurants sol ser més atent amb els clients, ja que el volum de feina és inferior.

Mal temps i serveis tancats

A la balança d’inconvenients de la temporada baixa hi ha, en primer lloc, els problemes climàtics. Si vas a Goa, a l’Índia, en temporada baixa et trobaràs en plena època de monsons. I ja pots estar en un hotel de luxe a primera línia de la platja, que et pot passar com a la Isabel (58 anys), que es va trobar amb obres a les zones comunes i humitats a l’habitació. Una experiència similar van viure els creueristes que al mes de novembre van posar una demanda a la companyia de creuers Pullmantur perquè es van trobar el vaixell en obres durant un circuit pel Mediterrani.

També s’ha de tenir en compte que durant els mesos d’hivern hi ha països que es poden veure afectats per cancel·lacions de vols als aeroports a causa de les gelades o les nevades. “Si em ve algú que vol anar a la Patagònia en ple mes d’agost, no l’hi aconsellaré”, afirma Alex Orengo, director vacacional de Viatges Andròmeda. Segons Orengo, no només hi fa molt fred en aquesta època de l’any, sinó que el 85% de la infraestructura turística està tancada.

I és que viatjar en temporada baixa també suposa córrer el risc de trobar-se molts monuments, activitats i espectacles tancats, sobretot a les ciutats més petites. A més, hi ha molts establiments que redueixen el nombre de personal o que directament tanquen. En conseqüència, les agències organitzen menys circuits, de manera que al final forcen els turistes a viatjar en temporada alta. Segons fonts d’una coneguda agència de viatges, el públic més gran de 65 anys amb poder adquisitiu alt ha ajudat a trencar una mica l’estacionalitat amb els seus viatges organitzats.

Vistos els avantatges i els inconvenients a l’hora d’optar a viatjar en temporada baixa, els experts recomanen en última instància triar la destinació en funció dels objectius turístics que es tenen a cada país. És a dir, a l’hora d’escollir destinació no només s’ha de pensar en el preu, sinó també en el confort i en la potencialitat de disfrutar.

Alguns suggeriments

Com a idees per viatjar quan a Europa és temporada d’hivern, Alex Orengo recomana les destinacions de l’hemisferi sud. “Les Seychelles, les Maldives, el Carib, el Sud-est asiàtic, Austràlia, la Patagònia o Sud-àfrica es troben en el seu moment ideal”, assegura l’especialista. Ara, Orengo també recomana viatjar a la mateixa Europa o a Nord-amèrica, encara que s’hagi de fer amb abric. “A les ciutats es viu un ambient diferent a l’hivern, i també és temporada d’esquí a les zones de muntanya”, afegeix.

Quan a Europa és estiu s’han d’intentar evitar tots els països situats a l’hemisferi sud. Com a excepcions, creu que Austràlia o Sud-àfrica poden ser bones destinacions si volem fer visites de ciutat i no ens importa anar una mica abrigats. “També podem anar a la gran barrera de corall, a Austràlia, on tot i ser hivern el clima és tropical”.

En tot cas, Orengo aconsella estudiar bé cada destinació i veure quines característiques ofereix el territori durant totes les temporades de l’any. Segur que n’hi ha alguna que encaixa en els nostres plans.

Consells per estalviar quan comprem bitllets d’avió

¿Sabíeu que teniu més possibilitats d’aconseguir un bitllet d’avió econòmic si el compreu 56 dies abans de la data de sortida? En canvi, el bitllet serà molt més car si l’adquiriu el mateix dia del vol. Aquestes són algunes de les dades extretes d’un estudi elaborat per la web de viatges Momondo el 2016. Els resultats, basats en 13.000 milions de bitllets de les cent rutes més populars venudes per la plataforma, mostren moltes més dades sobre quan és millor comprar bitllets d’avió. Per exemple, el dia òptim per volar a un preu econòmic és dimarts i s’ha d’evitar volar els dissabtes. L’horari del vol també repercuteix en el preu. Els vols que surten a la tarda i fins a la mitjanit són més econòmics que els que surten entre les 10 i les 3 de la tarda. Altres consells són reservar els bitllets al voltant de la una de la matinada, perquè les aerolínies actualitzen els seients durant aquesta hora. Més recomanacions: posar el navegador en mode d’incògnit, de manera que no quedin registrades les vostres dades al buscador i no s’apugi el preu del bitllet quan us hi torneu a connectar. Per acabar, en cas que se sàpiga la línia aèria, proveu de comprar-la directament a la web de la companyia per evitar els costos de gestió.