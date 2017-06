Víctor Valdés es casa amb Yolanda Cardona a Pedralbes

El futbolista Víctor Valdés s’ha casat a l’església de Santa Maria Reina, a Pedralbes, amb Yolanda Cardona, model colombiana de 34 anys amb qui ja porta deu anys de relació i amb qui té tres fills plegats, Dylan, Kai i Vera. L’exporter blaugrana, de 35 anys, actualment en busca d’un equip després que se li acabés el contracte amb el Middlesbrough, ha invitat al seu casament una gran multitud de companys del Barça.

Víctor Valdés da el 'sí, quiero' a Yolanda Cardona rodeado de sus amigos del Barça. https://t.co/g4dbPyBfqd pic.twitter.com/LeXPTO43ro — Revista ¡HOLA! (@hola) 9 de junio de 2017

Entre els invitats hi havia Carles Puyol i la seva parella, la model Vanesa Lorenzo; Xavi Hernández i la seva dona, Núria Cunillera, i Pinto i la seva dona, Elena Gross. També hi han anat Keita, Eto’o, Abidal i Joan Laporta. Després de la cerimònia, on ella ha arribat en un Rolls Royce i vestida de Pronovias, el convit ha tingut lloc a Sant Pere de Ribes.

Vanesa Lorenzo, al centre de la imatge, vestida de Yolancris al casament de Valdés i Cardona / INSTAGRAM