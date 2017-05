La desintoxicació digital, que ja és tendència a moltes ciutats europees, ha arribat també a Catalunya. Oferir un espai per a la reflexió i la interacció no virtual és l'aposta de diversos locals i esdeveniments de Barcelona que, tot i que encara són una minoria, no paren de guanyar clients.

La Bombeta és un d'aquests oasis. Es tracta d'un local de tota la vida situat a la Barceloneta que no vol perdre l'essència de bar de tapes, que vol ser un lloc perquè la gent comparteixi i no perquè es tanqui dins d'un mòbil i on, per descomptat, el wifi no hi té lloc. "Volem treballar igual que fa 40 anys perquè és el que busquen els nostres clients; qui busqui un Starbucks s'ha d'equivocar molt per arribar aquí", comenta un dels encarregats del negoci familiar. Creuen que la tendència encara és tenir wifi, però són conscients que la seva decisió crida l'atenció dels vianants, que paren a fotografiar el cartell de l'entrada, en què es pot llegir: "No hi ha wifi, parleu entre vosaltres".

La Nena, una xocolateria situada al barri de Gràcia, també ha penjat el cartell a la porta. "Ens molestava que preguntessin si teníem wifi abans de dir bon dia; començava a ser problemàtic perquè les taules quedaven ocupades per una sola persona i els clients habituals s'havien de quedar fora, i vam decidir que no en posaríem", explica el propietari, Pep Canameras. Ell ha decidit que no vol internet i que no vol aprendre a fer-lo servir. Creu que ens fa estar tancats en una bombolla i que ha provocat una banalització del procés d'aprenentatge. "Quan volem saber alguna cosa, ho teclegem i ens apareix un munt d'informació sense contrastar. Ens quedem amb això, amb el coneixement fàcil que, tan bon punt el reps, l'oblides". Ell prefereix cercar l'informació als llibres, per això també ha penjat un cartell a la xocolateria que incita a la lectura.

Ha aplicat la seva opció personal a la manera de fer del seu local. Creu que així contribueix al benestar dels seus clients i que la idea de tornar als orígens de la comunicació és coherent amb la identitat del bar, un local de tota la vida amb llicència de granja des de fa 30 anys que ofereix pastissos casolans. “Hi ha gent que marxa, però són casos puntuals; a la majoria els fa gràcia”. La hiperconnexió és un tema que el posa de mal humor perquè considera que ens perdem moltes coses. "Els nens, en comptes de pujar als arbres, seuen i miren el mòbil. Està bé que internet existeixi, però hi hem de posar un límit", afegeix.

El 'moviment antiwifi' s'estén també a l'organització d'esdeveniments. El local Artte inclou en la seva programació l’esdeveniment 'Wi-Fi is over', que se celebra el primer dijous de cada mes. La festa proposa una sessió de música amb vinil per desconnectar i parlar. La directora de la sala, Sílvia Calvet, diu que "la proposta analògica no va néixer d'una moda, sinó que la moda és la d'estar connectats". Creu que la connexió s'ha convertit en una obsessió i que provoca dependència, tot i que sap que no sempre és fàcil desconnectar. Va impulsar aquest esdeveniment per una voluntat personal i ha rebut bones crítiques, tot i que no tothom aconsegueix no treure el mòbil de la butxaca.

Un altre exemple d'iniciativa de desintoxicació digital és 'The break concept'. No es tracta d'un espai, sinó d'una filosofia. Ho explica una de les seves impulsores, Maria Baños. Ella i la Laura es van adonar que estaven massa connectades i que la cosa anava a més i se’ls va acudir la idea de muntar l’esdeveniment. "Havia de ser una pausa, un descans, una pressa de consciència”, explica. El concepte va tenir molt d'èxit entre persones de diferents edats i àmbits que compartien el missatge. “El sector turístic ven escapades de cap de setmana per desconnectar, però la pausa ha de ser a la teva ciutat amb la teva gent. Això és el que volíem aconseguir", afegeix. L’esdeveniment es va fer a Espacio88 i van omplir l'aforament, tot i que només es va comunicar a través del boca a boca i d’entrades escrites a mà. “No podies veure el que passava al ‘The break concept’ a través de les xarxes socials: havies de venir”, explica.

Hi van assistir 300 persones, que van haver de guardar el mòbil en una bossa tancada hermèticament. “Si volien, la podien trencar, era decisió seva”, concreta. L’esdeveniment oferia una sessió DJ de música analògica, l’actuació de diversos grups acústics i diverses activitats que pretenien recordar la hiperconnexió en què vivim, com per exemple un mural on tothom que volia es podia expressar amb materials diversos, tal com fem a les xarxes socials però amb elements físics i reals; o un joc de preguntes per debatre i trobar les respostes entre tots, sense l’ajuda del Google. Comenta que va ser sorprenent la profunditat de les relacions que van sorgir entre els assistents i que l'endemà van rebre un munt de correus electrònics en què la gent agraïa l'experiència. Les reaccions van ser molt positives i ja estan preparant un altre esdeveniment a Barcelona. “Hi ha altres iniciatives semblants. Espero que comenci a ser un moviment, perquè ens fa connectar amb la nostra part humana”, assegura.

Ella opina que, tot i que no sabem on anem, la vida real no es perdrà mai perquè continuem valorant el contacte físic. Creu que és important que els nadius digitals puguin conèixer aquests espais per saber desconnectar perquè no tenen referències per comparar amb les experiències analògiques, i més tenint en compte els efectes que s'està descobrint que té internet sobre la salut de les persones.

L' Associació Americana de Psicologia ja fa uns quants anys que alerta d'un nou gènere d'addiccions com l'addicció a internet o a les xarxes socials, que poden provocar depressions, abstinència i insomni, entre altres afectacions. El trastorn més desconegut és l'anomenat FOMO (abreviació de 'Fear of missing out'), que és la por de sentir que ens estem perdent alguna cosa important i que s'ha estudiat com un dels trastorns provocats per les xarxes socials.

A la resta del món, les iniciatives contra la hiperconnexió són més variades i mediàtiques. Hi ha restaurants que proposen deixar els mòbils en una caixa a l'entrada, o casos com el d'Amsterdam, on una marca coneguda de xocolatines va fer una campanya publicitària amb el lema "Have a break, have no wifi" (fes una pausa, no tinguis wifi), que consistia a instal·lar zones sense wifi per bloquejar la senyal. La velocitat del món digital és imparable, però sembla que la necessitat de desconnectar és una realitat i té un públic cada vegada menys minoritari.