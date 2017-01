El món de la cuina acomiada Joan Manubens, ànima del Passadís del Pep

El món de la restauració catalana acomiada aquests dies Joan Manubens, propietari del restaurant Passadís del Pep, que va morir dimarts a la tarda a Barcelona als 61 anys.

Molt conegut entre el públic gurmet de la ciutat, Manubens va aconseguir que un restaurant que funciona sense carta i està amagat al final d'un passadís i sense cap rètol a la façana que l'identifiqui es convertís en un establiment de referència a Barcelona i al món. Inclòs en la prestigiosa guia Zagat, el Passadís del Pep, situat a Pla de Palau, ha sigut lloat també per ' The New York Times', que, el març del 2007, el va triar com un dels seus favorits de Barcelona i va destacar el fet que fos “difícil de trobar”. A les taules de l'establiment s'hi han assegut membres de la reialesa i figures de Hollywood com ara Francis Ford Coppola o George Clooney.

El Pep que figura al nom del Passadís del Pep correspon a Josep Manubens, germà del Joan i responsable d'una altra proposta gastronòmica d'èxit, el restaurant Cal Pep, situat a la veïna plaça de les Olles, també al barri de la Ribera.