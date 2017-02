Qui acompanyava Ryan Gosling als Oscars?

L’actor Ryan Gosling era un dels protagonistes de la gala dels Oscars de dilluns a la matinada, ja que estava nominat com a millor actor pel seu paper en una de les grans pel·lícules de l’any, La La Land. Per aquest motiu, totes les mirades se centraven en ell, cosa que els càmeres sabien perfectament. Per tant, l’actor va aparèixer en pantalla en diverses ocasions. I hi va aparèixer acompanyat d’una dona rossa que no era la seva parella, l’actriu Eva Mendes.

Després de l’emotiu discurs que ell va dedicar a Mendes des del faristol dels Globus d’Or, quan recollia el premi a millor actor, molts van pensar que els Oscars serien la cita definitiva per veure la parella junta altre cop, cosa que no passava des d’abans que fossin pares. Però el Dolby Theatre tampoc va ser l’escenari per gaudir del matrimoni, junt des del 2011.

Com ja va passar als Globus d’Or, Mendes es va quedar a casa, amb les dues filles que té amb el canadenc, Amanda i Esmeralda. Per això, l’artista va fer-se acompanyar de Mandi, la seva única germana, que va ser qui li va fer companyia durant la gala. No era la primera ocasió en què Gosling anava als Oscars amb ella. L’últim cop va ser fa deu anys, quan ell optava a l’Oscar a millor actor pel seu paper a Half Nelson.

El fet que parlés de Mendes al discurs dels Globus d’Or feia previsible una aparició conjunta. Per això, va sorprendre quan Gosling va arribar amb una dona que no era coneguda. La parella ha deixat clar així que el blindatge de la seva vida privada no es trenca ni amb la cerimònia dels Oscars com a excepció. L’última foto junts de la parella és del 2013.