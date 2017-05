Les actrius madures conquereixen la catifa vermella de Canes

260x366 Monica Bellucci presentant la gala inaugural del Festival de Canes / GETTY Monica Bellucci presentant la gala inaugural del Festival de Canes / GETTY

Les catifes vermelles ja fa anys que s’han convertit en terreny adobat perquè les models que triomfen a Instagram s’hi exhibeixin guarnides amb tota mena d’articles patrocinats. Aquest fenomen publicitari fa que moltes vegades la mitjana d'edat de les protagonistes dels esdeveniments sigui molt baixa, ja que les més joves són les que més seguidors arrosseguen. Tot i això, aquests dies el festival de Canes està aconseguint una gran difusió i aprovació sense haver de recórrer a la presència de les citades 'instamodels'. L'alternativa han sigut les actrius de llarga trajectòria que han enlluernat sobre la catifa vermella amb tot el glamur i aplom que els donen molts anys de professió.

Una de les més imponents ha sigut l’actriu italiana Monica Bellucci, de 52 anys, que ha oficiat de presentadora durant el festival cinematogràfic de la Costa Blava. Va optar per un 'total look' negre i un fermall de diamants la tarda de la presentació oficial i va repetir esquema dimecres a la nit, en la gala inaugural, amb un vestit de tul de Dior que li embolicava els braços amb la mateixa tela. Ho va rematar amb un impressionant collar de Cartier.

540x736 Susan Sarandon, a Canes / REUTERS Susan Sarandon, a Canes / REUTERS

Igual d’impressionant va acudir aquell dia al festival Susan Sarandon, de 70 anys, que va optar també per vestir monocroma però amb un disseny verd ampolla en vellut signat per la italiana Alberta Ferretti. L’escot, el tall sobre la cama esquerra i la seva melena pèl-roja van ser els elements clau del 'look' de la coprotagonista de 'Thelma i Louise'.

540x785 Thurman, de Versace / REUTERS Thurman, de Versace / REUTERS

Més discreta però completament encertada va acudir al festival l’actriu Uma Thurman, de 47 anys, que va lluir elegància amb un disseny de Versace, cosa que encara li confereix més mèrit. De color rosa pàl·lid i amb collar i polsera a joc, la musa de Tarantino va sorprendre amb el nou tall de cabell que li havia fet hores abans el prestigiós perruquer Robert Vetica, més ros i més curt que de costum.

540x812 Robin Wright, vestida amb un 'sleep dress' de color verd maragda a Canes / GETTY Robin Wright, vestida amb un 'sleep dress' de color verd maragda a Canes / GETTY

Fent gala del seu encant personal va desfilar per la catifa vermella també Robin Wright, de 51 anys. L’artista va ressuscitar el vestit de dormir que tantes estrelles portaven als anys 90. Va optar per una creació de color verd maragda de la dissenyadora Michelle Mason. Sense gairebé cap joia a sobre, el contrapunt del 'look' era el contrast entre la bossa i les sabates.

Menys minimalista però igualment elegant s’ha presentat a la setantena edició del festival la nord-americana Julianne Moore, de 56 anys, amb un vestit curt de Chanel, folrat de lluentons i amb plomes, que va combinar amb unes sandàlies Nudist de Stuart Weitzman.