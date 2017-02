10 propostes per al cap de setmana

Els millors Carnavals de Catalunya

Fins al 4 de març

A Catalunya, el plat fort de la festa de Carnaval s’inicia amb l’arribada del Dijous Gras i del rei Carnestoltes, i finalitza el Dimecres de Cendra, dia de l’enterrament de la sardina, just abans que comenci el període de la Quaresma. Tot i que a gairebé totes les poblacions se celebra, hi ha llocs que són una aposta segura per passar un Carnaval inoblidable. N'és un exemple la festa de Sitges (fins a l’1 de març), la de Roses (fins al 27 de febrer), la Vilanova i la Geltrú (fins al 4 de març) i la de Tarragona (fins al 28 de febrer).

Fira de l'Aixada i Mercat medieval

Manresa. 25 i 26 de febrer

La Fira de l'Aixada ens proposa un viatge a l'època medieval de la ciutat per redescobrir els espais i els personatges del moment. Durant els dos dies de la Fira, el barri antic de Manresa s'omple d'artesans, mestres d'antics oficis que fan demostracions de les seves arts, funambulistes, joglars i altres elements i atraccions del repertori medieval. Els carrers plens de bullici, ambientats com si de nou ens trobéssim en ple segle XIV.

540x306 Fira de l'Aixada / FIRA DE L'AIXADA Fira de l'Aixada / FIRA DE L'AIXADA

Guerra de la Farina a Berga

Berga (Berguedà). 26 de febrer

A Berga el Carnaval se celebra d'una manera molt original: amb la Guerra de la Farina. Cada diumenge de Carnaval al matí, la ciutat es divideix en dos bàndols. Tots els participants han d’escollir un color: el blau és el color que representa als carlins, i el vermell representa als liberals i a les 13 h, tothom es dirigeix a la plaça de Sant Pere per atacar i començar la Guerra de la Farina.

On the garage

Barcelona. 25 de febrer

Arriba una edició especial del mercat On the garage, que té lloc a l'Ovella Negra, al barri de Sant Martí de Barcelona. 100 parades dedicades a segona mà, vintage, col·leccionisme i artesania, amb l'afegit especial que tot el que trobis et costarà 1, 2 o 3 euros.

540x306 Arriba una edició especial d'aquest mercat / ON THE GARAGE Arriba una edició especial d'aquest mercat / ON THE GARAGE

Festa de la Carxofa

Amposta. Fins al 19 de març

Cada mes de febrer Amposta ret homenatge a la verdura més rica en fibra. La tradicional Festa de la Carxofa, que coincideix amb les XIV Jornades Gastronòmiques de la Carxofa, compta amb espectacles d’animació, diverses activitats i un Mercat de Productes de Terres de l’Ebre i Km 0, amb la carxofa com a protagonista.

540x306 Festa de la carxofa / THINKSTOCK Festa de la carxofa / THINKSTOCK

FineArt Igualada

Igualada (Anoia)

Durant tres setmanes Igualada s’omple d’exposicions, projeccions audiovisuals, xerrades, taules rodones, visites guiades i tallers per gaudir del món de la fotografia. És el FineArt Igualada, un esdeveniment sobre el món de la fotografia que compta amb les obres de fotògrafs de tot l’Estat espanyol.

Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre

Jesús (Baix Ebre). 25 i 26 de febrer

La Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre se celebra al nucli urbà de Jesús, a Tortosa, l'últim cap de setmana de febrer. L'objectiu de la fira és impulsar el patrimoni etnològic i la recuperació de les tradicions vinculades al món de la pagesia. Durant uns dies es podrà comprar l'oli d'aquestes terres, així com altres productes del territori, i fer-ne degustacions.

540x306 Fira de l'oli / THINKSTOCK Fira de l'oli / THINKSTOCK

Festa de l'Arròs de Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages (Bages). 26 de febrer

A Sant Fruitós de Bages, la Festa de l’Arròs se celebra des de l’edat mitjana. Actualment, cuiners i cuineres abillats amb vestits tradicionals elaboren una gran paella, i se serveixen més de 2.500 racions d’aquest producte. A més a més, al voltant de la festa s’organitzen activitats per a tota la família i una mostra de productes artesans.

Mobile Week Barcelona

Fins al 26 de febrer. Barcelona

Abans del Mobile World Congress de Barcelona, se celebra la Mobile Week Barcelona. Es tracta d'una setmana de reflexió, que té lloc del 20 al 26 de febrer, entorn de la transformació digital i es divideix en tres blocs: hi ha converses on participen emprenedors, artistes, científics o pensadors per reflexionar al voltant de temes d'interès; creacions d'artistes que expliquen la visió del futur de la transformació digital des d’una perspectiva artística i rutes guiades que ens condueixen als espais de creativitat, innovació, cultura digital, tecnologia i pensament més rellevants de Barcelona.

Festa de la Llum de Manresa

Manresa (Bages). Fins al 5 de març

La Festa de la Llum de Manresa arriba amb un ventall ampli d’activitats. Des de la cercavila i el correfoc de la llum fins a itineraris i visites guiades, passant per espectacles, concerts i exposicions. Destaca la Fira de l’Aixada i la Transèquia, una caminada popular de Balsareny a Manresa.