Us proposem 10 plans per a aquest cap de setmana llarg

Fira Arrels del Vi

St. Martí d'Empúries. 3 i 4 de juny

Sou amants del bon vi? Si és així, no podeu perdre-us la fira vitivinícola més esperada de l'Empordà, Arrels del Vi, que aquest cap de setmana celebra el seu 10è Aniversari a Sant Martí d’Empúries. És una oportunitat única per tastar més de 100 referències dels excel·lents vins empordanesos.

Benvinguts a pagès

Arreu de Catalunya. Del 3 al 5 de juny

Voleu conèixer unes gallines que escolten música clàssica i tenen banys de sorra i cendres per netejar-se les plomes? O una família que produeix gairebé tot el que consumeix? Aquestes són algunes de les propostes que de la segona edició de Benvinguts a pagès. Es tracta d’un cap de setmana de portes obertes a explotacions agràries, ramaderes i pesqueres d’arreu de Catalunya, que faran visites gratuïtes per poder veure com i on es fan els productes que després ens arriben a taula. Les visites són gratuïtes i no cal reservar abans.

540x306 Benvinguts a pagès / BENVINGUTS A PAGÈS Benvinguts a pagès / BENVINGUTS A PAGÈS

Sea Otter Europe

Girona. Del 2 al 4 de juny

La prestigiosa Sea Otter Classic surt del seu territori originari, Califòrnia, i aterra a Europa, concretament a Girona. La Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show neix amb l’objectiu de posicionar el territori gironí com a destinació esportiva ciclista del sud d’Europa. Es disputaran proves i curses, algunes en circuits adaptats al voltant del Parc de les Ribes del Ter i la Riera de Bullidors, i d’altres amb punt de sortida i arribada a l’espai del festival, que serà el pavelló de Fontajau de Girona i els seus voltants.

Palo Alto Market: Hot Market

Barcelona. 3 i 4 de juny

El Palo Alto Market s'avança a l'inici oficial de l'estiu en la seva edició de juny, que dedica als ritmes més calents i als sabors més picants. Dos dies plens de música en directe, amb les actuacions de Afrocuban Jazz Beats i el soul jazz de Desirée Diouf i Kumar o el neo-soul de Zoe's Shangai entre d'altres; dissenys atrevits com els banyadors de Duckkiss o els collarets i complements florals de Claudette & Cg i propostes gourmet com les de La Pulponeta o Beautiful Fruit, amb els seus batuts de fruites refrescants.

540x306 Palo Alto Market s'avança a l'inici oficial de l'estiu a l'edició amb el 'Hot Market' / PALO ALTO MARKET Palo Alto Market s'avança a l'inici oficial de l'estiu a l'edició amb el 'Hot Market' / PALO ALTO MARKET

Festes de l'Arròs de les Terres de l'Ebre

Diversos espais de les Terres de l'Ebre. 3 de juny

L’arròs és un dels pilars econòmics de les Terres de l’Ebre i forma part de la seva cultura i gastronomia, per això que cada any diverses poblacions celebren les Festes de l’Arròs. Aquest cap de setmana és el torn d'Amposta, on s’ofereix als visitants participar activament en la plantada d'arròs. Una colla de pagesos mostra al públic com els avantpassats del Delta de l’Ebre sembraven els camps d’arrossos. Els propers caps de setmana se celebrarà la festa a altres poblacions, com ara a l'Aldea, Amposta, Sant Jaume d'Enveja i Deltebre.

Vadevermut

Barcelona. 3 i 4 de juny

La Fira del Vermut i de l'Aperitiu de Barcelona celebra la seva 3a edició a les Cotxeres de Sants, un espai únic i emblemàtic en el qual es concentraran més de 25 marques de vermut de tot el món i gastronomia típica per acompanyar el vermut. Com ja és costum, aquesta edició s'ha ambientat amb una temàtica concreta: en aquest cas amb la primavera i el moviment 'hippy' i el lema és "Fes el vermut i no la guerra!"

540x306 'Fes el vermut i no la guerra!' / VALDEVERMUT 'Fes el vermut i no la guerra!' / VALDEVERMUT

La Festa dels Menuts

Diverses poblacions de les Terres de l'Ebre. 4 de juny

MónNatura Delta de l’Ebre serà l’escenari d’una gran festa familiar aquest dissabte: la Festa dels Menuts. De 10 a 17 h es duran a terme tallers i activitats per conèixer les tradicions, la cultura, la gastronomia i els paisatges del Delta. Els més petits podran fer sal amb gustos o convertir-se en pirates del Delta de l’Ebre.

Fira del Pa de Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries. 4 de juny

Apropar el públic al conreu del blat, a la producció de la farina i als productes que se’n deriven, principalment el pa. És l’objectiu de la Fira del Pa de Castelló d’Empúries, que girarà al voltant d’un mercat d’alimentació per les places i carrers de la vila empordanesa i de l’Espai Gourmet. Hi haurà diverses activitats paral·leles.

540x306 Fira del pa / GETTY Fira del pa / GETTY

Ral·li Internacional d'autobusos clàssics

Barcelona. 3 i 4 de juny

Els amants dels vehicles antics tenen una cita imprescindible aquest cap de setmana amb el Ral·li Internacional d'autobusos clàssics Barcelona. El dissabte, per escalfar motors pel gran Ral·li de diumenge, de 16 a 21.30 h s'exposaran a l'avinguda Maria Cristina desenes d'autobusos antics de Barcelona i altres ciutats europees. La sortida del ral·li serà el diumenge a les 10.30 h, quan els vehicles –alguns de fins a cent anys d'antiguitat– faran el recorregut entre Barcelona i Caldes de Montbui.

540x306 Per als amants dels vehicles antics / RAL·LI INTERNACIONAL D'AUTOBUSOS CLÀSSICS Per als amants dels vehicles antics / RAL·LI INTERNACIONAL D'AUTOBUSOS CLÀSSICS

Mercat 'El Rastro de la virgen'

Barcelona. 3 de juny

Torna El Rastro de la Virgen, el mercat a l'aire lliure de segona mà del Raval nord. Una oportunitat per reviure les antigues fires de carrer, apostar pel reciclatge de roba, vinils, llibres i tot tipus d'objectes utilitzats.