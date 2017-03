10 plans per al cap de setmana

Un viatge 'vintage' per al Mercat Susie Sweet

Barcelona. Fins al 12 de març

Per aquesta nova edició, el Mercat Susie Sweet proposa un recorregut per més de 800 vestits vintage amb el leitmotiv del viatge. En aquesta línia, proposa un recorregut aventurer per les seves novetats vintage, dissenys de temporada i 8 nous vestits Collection: Bali Sand, Bali Blue, Shanghái, La Habana, Ohio, El Cairo, København i Lisboa. A cada destinació... ¡un vestit! A més, el tour comença amb els mapes d’estil nòrdic de Miss Wood. Per a fer el viatge més complet, les convidades d’aquesta edició són l’Agustina Guerrero, amb les seves il·lustracions, llibres i accessoris; i l’Aina Joies, amb els seus nous complements artesans, com el collaret i polsera creats en exclusiva per la cita.

Ruta del Bacallà

Barcelona. Fins al 26 de març

Torna la Ruta del Bacallà, que ofereix un recorregut per alguns dels millors restaurants barcelonins on es cuina l’autèntic bacallà 'Gadus morhua', així com per les bacallaneries agremiades on el tallen i el curen de forma artesanal. En concret, proposa visitar 30 establiments culinaris que ofereixen menús gastronòmics –entre 22 i 32 euros– i platets –a 6 euros–, així com 10 bacallaneries que, cada dissabte mentre duri la ruta, ofereixen tastets a preus al voltant d’1 euro.

Fira del Trumfo i la Tòfona

Solsona. 11 i 12 de març

El trumfo –que és com es coneix la patata en comarques com el Solsonès– i la tòfona, són les protagonistes de la fira que Solsona celebra aquest cap de setmana. A més de la venda d'aquests productes, hi haurà altres activitats com ara degustacions de plats, exposicions, o tallers per aprendre a elaborar receptes amb aquests aliments, entre altres.

Xatonada Popular de Calafell

Calafell. 12 de març

Aquest plat tradicional torna a ser tendència. El xató és una amanida pròpia de les comarques del Penedès i el Garraf que combina escarola, bacallà i tonyina, anxoves o seitons i una salsa a base de fruita seca, nyores i oli d’oliva verge extra. Aquest plat ha inspirat la creació d’una ruta gastronòmica que uneix les diferents poblacions on el preparen tradicionalment. Aquest diumenge és el torn de Calafell, que celebra la seva setzena Xatonada Popular.

Expotren a Lleida

Lleida. 11 i 12 de març

Lleida celebra cada any un saló únic a l'estat, l' Expotren, un referent a escala internacional, dedicat al món ferroviari i a la seva cara més lúdica, el modelisme o maquetisme. L'exposició, que atrau professionals i aficionats de tot el món, té lloc aquesta cap de setmana a la Fira de Lleida. El saló també inclou un sector dedicat a la venda, on es poden trobar una gran varietat de productes per a la construcció de maquetes.

Mercat Figueter de Capellades

Capellades (Anoia). 12 de març

El Mercat Figueter va començar com un petit mercat on es venien productes com ara ametlles, avellanes, nous, panses i, sobretot, figues assecades i ensucrades. Però ara s'ha convertit en una gran festa, i un referent dins el calendari festiu de la comarca de l'Anoia. A més de les parades on es poden comprar aquests productes, s'organitzen tot d'activitats lúdiques, com ara cercaviles, danses, malabars i teatre, a més de tallers, manualitats i jocs per als més petits.

QuintoTapa L’Hospitalet

Hospitalet del Llobregat. Fins al 26 de març

El calçot, la Carxofa Prat, la fava, el Pota blava o productes ecològics de Km0 tornaran a ser els protagonistes del QuintoTapa L’Hospitalet. A diversos establiments hi podrem trobar la tapa Km0 (de 3 €) i la tapa de la casa (de 2,5 €) amb un Quinto Moritz. A més, visitant les dues zones de la ruta es podrà optar a un premi d’un xec regal de 400 € per consumir als establiments adherits al Grup de Comerciants de Santa Eulàlia i el Grup de Botigues del Centre i Sant Josep.

Spannabis

Cornellà de Llobregat. Fins al 12 de març

La Fira del Cànem i les Tecnologies Alternatives celebra la seva 14a edició a Fira de Cornellà. La Fira inclourà un any més les World Cannabis Conferences, que portaran a la ciutat a les principals veus nacionals i internacionals al voltant de la temàtica del cànem i els seus diferents usos, així com mostrar els avenços i esforços portats a terme durant els darrers anys al voltant de la seva regulació.

Zurich Marató de Barcelona

Barcelona. 12 de març

Si encara busqueu un motiu per participar a la Marató, aquí el teniu: és un recorregut pla i que, a més, passa per alguns dels principals monuments i llocs de la ciutat com la Torre Agbar, la Pedrera o la Sagrada Família. L’hora de sortida és a les 8.30 h i el punt d'inici i final és l'avinguda Maria Cristina, a la Plaça Espanya. Els que vulguin animar es poden repartir entre els diferents punts d'animació escampats per tot el recorregut, on hi haurà música i diferents activitats.

Mercado Número Cinco

Barcelona. 11 i 12 de març

Arriba una nova edició de Mercado Numero Cinco, un mercat que reuneix propostes vintage, de segona mà i les creacions de joves dissenyadors. Si sou aficionats a l'intercanvi de roba, no us perdeu la cita. Té lloc a Corretger5, al Born, un espai format per un col·lectiu d'artistes, arquitectes i dissenyadors