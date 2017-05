Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Mostra Lactium del Formatge de Vic

Vic. Del 13 al 14 de maig

El Parc Jaume Balmes de Vic acull la Mostra de Formatges Catalans. Més de 40 formatgeries artesanals de Catalunya ens oferiran els seus productes. També hi haurà expositors de productes relacionats amb el formatge, tot per donar visibilitat a la producció artesanal de formatges. També hi haurà mostres de bestiar i tallers, activitats i espectacles adreçats als més petits.

Rec.015

Igualada. Fins al 13 de maig

Si t’agrada la moda i gaudeixes descobrint nous dissenyadors locals i internacionals, no et pots perdre el Rec.015. El barri del Rec d’Igualada acull un any més el festival de ‘pop up stores’ únic a Europa. Hi participaran més de 88 marques i dissenyadors de moda, des d’empreses internacionals amb gran recorregut com Levi’s o Adidas fins a nous dissenyadors i marques com Carlota Oms o Ssic and Paul. Hi haurà moda femenina, masculina, infantil, urbana, esportiva, íntima o roba per la llar entre altres.

Terrats en Cultura: 'There was a fiesta! (at Carnegie Hall)'

Barcelona. 12 i 13 de maig

Amb l'arribada del bon temps, torna una de les iniciatives culturals més divertides de la ciutat, Terrats en Cultura, el cicle d'activitats a diferents terrats de Barcelona. La temporada comença aquest cap de setmana amb un espectacle híbrid, que barreja música i teatre, 'There Was a Fiesta! (at Carnegie Hall)', un format creat especialment per a explicar la història de Patty Lemon i Martin Bennet.

Vermut Solidari

Barcelona. 14 de maig

Tot i que comença al migdia, el Vermut Solidari s'allarga fins a la nit i reuneix begudes, menjar i música a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm per recaptar fons per a una bona causa. En la seva 10a edició se centrarà en l'ajuda als refugiats i la lluita contra la leucèmia donant suport a Proactiva Open Arms i Fundació Josep Carreras. La gastronomia la serviran una cuidada selecció de 'food trucks' que anirà maridada amb la cervesa Damm i el Vermut Yzaguirre. El cartell musical reunirà sessions de DJ com les de Sidonie DJ Set i DJ Coco, als que acompanyaran Palyback Maracas, Mr. K!, Lessus i molts més.

Nit de Mercats

Barcelona. 13 de maig

Arriba a Barcelona la primera edició de la Nit de Mercats, que tindrà lloc aquest dissabte, entre les 20 h i les 00 h, a tres mercats de la ciutat: Mercat del Ninot, Mercat de Sagrada Família i Mercat de Santa Caterina. Les diferents botigues dels mercats mantindran les seves persianes obertes per vendre no només el seu producte sinó també tapes i platerets fets al moment amb la seva matèria primera com a protagonista. A més, també hi haurà exposicions de fotografia d'artistes locals i la vetllada estarà amenitzada amb música en viu.

Festes de Maig de Lleida

Lleida. Fins al 14 de maig

La Festa Major de Maig de Lleida se celebra en honor de Sant Anastasi, un soldat romà fill del municipi que va ser martiritzat a Badalona per ordre de Dioclecià l’any 303. De les activitats cal destacar la Festa de Moros i Cristians, que, des que va ser recuperada a mitjan segle XX, s’ha consolidat com un dels actes més importants de les Festes de Maig, i també l’àmplia programació musical.

Fira Renaixentista de Calella

Calella (Maresme). Del 13 al 14 de maig

Aquest cap de setmana teniu una cita amb la Calella més renaixentista. Durant aquests dos dies la vila es vesteix de gala per mostrar als visitants els indrets més emblemàtics de l’època renaixentista: rutes guiades, cercaviles, degustacions i diverses activitats. Es tracta de la Fira Renaixentista de Calella.

Eat Street: Follón cultural

Hospitalet del Llobregat. Fins al 13 de maig

La bona gastronomia mòbil de l' Eat Street torna a l'Hospitalet amb una trobada plena d'art i 'street food'. Una cita de dos dies amb dansa contemporània, circ, break dance, DJs i hip hop, que tindrà lloc al Centre d'Art Tecla Sala.

17è Concurs Internacional de Roses Noves

Barcelona. Fins al 14 de maig

El parc de Cervantes de Barcelona acull aquest concurs dedicat a les arts florals que arriba al 17ª edició amb l'elecció de la millor rosa i activitats per a tothom. El Concurs de Roses Noves presenta un programa adreçat a tots els públics amb l'epicentre al Roserar de Cervantes, espai que acull les activitats culturals i de lleure, demostracions d'art floral o de gastronomia, visites guiades pel Roserar o la invitació als visitants del Roserar de formar part de la votació popular per escollir la Rosa Ciutadana 2017.

Atrapa la tapa

Barcelona. Fins al novembre

Comença la quarta edició de la ruta Atrapa la tapa del districte de Sant Andreu, amb la participació de més de quaranta establiments. Cada dijous, a partir de les 19.00 hores, els bars i restaurants participants oferiran una tapa especial a un preu especial d’1,95 euros, amb l’objectiu de donar a conèixer els locals i l’oferta gastronòmica dels diferents eixos i associacions de comerciants del districte i dinamitzar-ne el sector de la restauració.