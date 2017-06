Us proposem 10 plans per al cap de setmana

Jornades Gastronòmiques del Pop de Mont-roig Mont-roig del Camp (Baix Camp). Del 4 al 23 de juny

Cada any aquesta població del Baix Camp celebra les jornades gastronòmiques en honor d'aquest mol·lusc d’importants propietats nutritives i alimentàries. Els restaurants que participen en la iniciativa introdueixen en la seva carta diferents plats amb el pop. I també compten amb el Tapapop, una forma més informal de gaudir del mol·lusc estrella: amb plats de format tapa.

Blanes Botànic

Blanes. Del 10 al 18 de juny

En aquesta població de la Costa Brava hi ha un dels jardins botànics més importants del país, el Marimurtra. Potser per això cada any celebra aquesta festa dedicada a les flors i a les plantes. Des d'aquest dissabte, diferents carrers i botigues de Blanes estaran decorats amb motius florals. A més, alguns carrers del centre de la vila, estaran decorats amb estores florals. Es tracta de dissenys fets per diferents artistes de Blanes.

540x257 El jardí botànic Marimurtra de Blanes / FUNDACIÓ CARL FAUST El jardí botànic Marimurtra de Blanes / FUNDACIÓ CARL FAUST

Cerdanya Happy Walking

Bagà. Del 9 a l'11 de juny

Durant els dies del festival Cerdanya Happy Walking es pot escollir entre sis rutes guiades. Estanys d’alta muntanya, prats, boscos, esglésies romàniques i la serra del Cadí seran alguns dels paisatges bucòlics que es podran descobrir. Destaquen una excursió a la Tosa d’Alp per veure la posta de sol a més de 2.500 metres i un concert de violí i acordió a l’interior d’una ermita. A més, totes les caminades acaben amb un tast final.

540x306 Una de les excursions que proposa l'activitat Cerdanya Happy Walking Una de les excursions que proposa l'activitat Cerdanya Happy Walking

The Wedding Market

Peralada. Del 9 a l'11 de juny

Arriba el primer mercat de casaments d'estil 'boho-chic': The Wedding Market. Es tracta d'una cita imprescindible per a futurs nuvis i núvies amants de l'estil 'indie' i del 'hand-made' que tindrà lloc al Castell de Peralada. L'oferta inclou sectors nupcials com 'wedding planners', fotografia i vídeo, joieria, floristeria, vestits, perruqueria, maquillatge, etc. Tot acompanyat de música en directe, desfilades, tallers i una oferta gastronòmica amb 'food trucks'.

540x306 The Wedding Market / INSTAGRAM The Wedding Market / INSTAGRAM

Temps de vi

Vilanova i la Geltrú. Del 9 a l'11 de juny

Aquest cap de setmana se celebra una nova edició de la fira Temps de vi, que tindrà lloc a la seva tradicional ubicació, la Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú. Com cada any, hi haurà tastos i maridatges a diferents espais de la localitat, així com tastos en vaixell i concerts que animaran la festa. Entre les novetats d'enguany, hi ha els tastos enogastronòmics, amb formatges, ostres i fins i tot un tast de sobrassades.

540x306 Engega la fira Temps de Vi / TEMPS DE VI Engega la fira Temps de Vi / TEMPS DE VI

Estació Disseny Barcelona

Barcelona. 10 i 11 de juny

Torna el mercat Estació Disseny Barcelona que aposta pel disseny i les marques barcelonines amb l'objectiu de potenciar l'economia sostenible. Moda, gastronomia i cultura són els eixos d'aquesta quarta edició. L'activitat, que es durà a terme des de les 11 h fins a les 21 h, és gratuïta i també comptarà amb música en viu i dj's.

Festival Matsuri Barcelona

Barcelona. 10 i 11 de juny El Moll de la Fusta acull aquest cap de setmana la cinquena edició del festival Matsuri, on entre les 12 h i les 21.30 h els visitants podran apropar-se a la cultura japonesa sense haver de sortir de Barcelona. Hi haurà música en viu, danses tradicionals japoneses, gastronomia nipona, moda i joguines tradicionals. L'esdeveniment l'organitza l'Associació de Cultura Japonesa, formada per japonesos voluntaris que viuen a Barcelona. Susi Sweet Dress Barcelona. Del 9 a l'11 de juny Torna Susi Sweet Dress, un mercat per a les amants dels vestits únics amb tocs vintage, on també hi ha samarretes i faldilles. Aquesta vegada, però, també tindran protagonisme els balls populars –swing, ball del fanalet i bollywood–, amb música en directe. La il·lustradora convidada és Monstruo Espagueti, i també hi haurà una zona destinada als més petits, amb joguines, un racó de lectura, tallers i classes de ball. 540x306 Torna el Susie Sweet Market a la Parròquia de Sant Fèlix Africà Torna el Susie Sweet Market a la Parròquia de Sant Fèlix Africà WWKip: Dia Mundial de Teixir en Públic Barcelona. 9 de juny Aquest any durant les Festes Majors de Sant Gervasi es torna a celebrar el Dia Mundial de Teixir en Públic als jardins d'Enric Sagnier. Lalanalú ajudarà als participants a teixir com s'ha fet tota la vida i tampoc faltaran els animals d'amigurumi d'AmiZooRumi.