Una altra forma de mirar

Kankyo Tannier, monja zen francesa, explicava no fa gaire en una conferència que un dels avantatges de practicar la meditació és poder disposar de periscopi. El periscopi és un instrument òptic que permet, a través de miralls o prismes instal·lats en un tub vertical, l’observació d’una zona inaccessible a la visió directa.

Meditar és portar la mirada al món i a l’Univers i també cap a l’interior d’un mateix, cap a una zona que pot semblar inaccessible però que es fa visible en aturar tota activitat. La mirada interna ens situa davant d’aquests miralls en els quals es veuen reflectits els nostres pensaments, les nostres emocions o les nostres sensacions corporals, com a éssers sensibles que som. Aquesta observació de l’espai interior permet aprendre el seu funcionament, conèixer com es generen els pensaments i com evolucionen, com ens commouen les emocions i com reaccionem en sentir-les, o com es manifesta el nostre cos davant de la immobilitat i com augmenta la nostra percepció sensorial. Conèixer el funcionament intern significa comprensió i quan podem comprendre esdevenim més lliures, entre altres coses, perquè sabem que tot apareix per més tard esvair-se.

Disposar d’un periscopi és comptar amb un nou instrument d’observació. De la mateixa manera que fan els submarins quan el despleguen, també nosaltres el podem utilitzar en molts moments del dia a dia. Davant d’una situació incòmoda o en moments de nerviosisme fruit d’un conflicte, podem recordar que és possible veure aquesta mateixa situació des d’un altre lloc. Adonar-nos del nerviosisme i desplegar el periscopi ens permet obrir un espai on és possible acceptar les reaccions pròpies davant de la situació sense que ens trasbalsi. Desenvolupar, en definitiva, una altra manera de mirar.