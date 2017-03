La comèdia musical El amor sigue en el aire arriba a Barcelona després d’un any de gira per Espanya. L’obra, dirigida per Félix Sabroso, es presentava aquest dilluns al Teatre Tívoli, on es representarà només els dies 31 de març i 1 i 2 d’abril. A la presentació no hi ha faltat cap dels seus quatre protagonistes: Bibiana Fernández, Manuel Bandera, Alaska i Mario Vaquerizo.

L’obra, que repassa tots els estats de l’amor amb cançons escollides per tots ells, parteix d’ El amor está en el aire, on només hi havia Fernández i Bandera fins que Alaska i Vaquerizo “s’hi van afegir per Nadal com una coseta especial”. Tot i això, la parella encara no n’ha tingut prou i visitarà més ciutats.

Els quatre protagonistes s'han confessat contents d’estrenar a Barcelona. Fernández ha explicat que sent un “vincle molt especial amb Barcelona”, on va “començar l’any 1975”. Com ella, s'ha mostrat emocionat Bandera: “És el primer cop que faig teatre aquí”. Alaska ha celebrat haver acceptat la proposta “des de Port Aventura” i ha recordat la sort que té d’avenir-se professionalment amb els fundadors de l’obra. “A vegades no és fàcil treballar amb amics”, ha assenyalat. Vaquerizo, que se sabia l’obra de memòria perquè la va anar a veure set vegades, ha confessat que “el teatre crea addicció”.