El ballet i el fitness es fusionen

Ni un plié ni un step, això és una altra cosa: és el ballet fitness -o ballet fit -, una disciplina mixta pensada per a aquells que volen tonificar el cos, i que desembarca a Barcelona provinent dels barris més cools de Nova York: és la pràctica de moda de les famoses. Aquest nou esport ja s’ha implantat en diverses acadèmies i gimnasos de la capital catalana, com ara al Dir, que organitza sessions de ballet fit des del gener en molts dels seus centres. El codirector de l’àrea de fitness d’aquesta cadena de gimnasos, Robert Herráez, explica que diversos els motius els han conduït a programar aquesta disciplina: “Vam pensar que podria cobrir les necessitats que altres esports no cobreixen, ja que molt del públic femení que ve als clubs de fitness havia practicat ballet en la seva infància”.

Herráez comenta també que altres disciplines derivades de la dansa i del ballet constitueixen “una tendència en alça dins les activitats dels clubs de fitness, en part perquè són aptes per a tots els públics”. El directiu comenta que aquesta fusió entre moviments del ballet i exercicis propis del fitness és una tendència a nivell internacional, tot i que on és més potent és als Estats Units, a Austràlia i al Regne Unit. A casa nostra ja hi ha moltes persones interessades en el ballet fit, però Herráez subratlla que “encara no és una activitat que hagi arribat al gran públic de manera massiva”. El cert, però, és que el públic del Dir ha rebut aquesta nova activitat molt positivament. “Fins i tot s’ha hagut d’ampliar l’oferta proposada inicialment”, assegura el codirector de l’àrea de fitness de la coneguda cadena de gimnasos.

I, ¿a qui li interessa més aquesta nova mirada al ballet i al fitness? Segons Herráez, el perfil majoritari són dones d’entre 25 i 60 anys, tot i que defensa que és una activitat pensada per a tots els públics, “també per al sexe masculí”. ¿El ballet fit serà el nou Pilates? Herráez considera que encara és aviat per afirmar-ho, però reitera que ha entrat amb moltíssima força i això fa que les previsions de futur siguin bones. Per a ell, la clau perquè es consolidi i s’estengui el ballet fit serà “que vagi evolucionant per adaptar-se als nous públics i a les noves demandes”.

Tonificació global

Imran Malik, tècnic de la mateixa cadena de gimnasos, explica que aquesta disciplina consisteix en sessions de tonificació global amb components cardiovasculars, basat en moviments de ballet que es combinen amb exercicis de fitness. L’entrenador detalla que és una barreja de tots dos camps, que a través de l’adaptació dels moviments de ballet, sigui en nombre de repeticions o temps dels moviments, “permet un treball de fatiga muscular més concentrat”.

Per la seva banda, Sara Gómez, venedora del Decathlon especialitzada en ballet, destaca que els moviments del ballet clàssic aïlladament es basen en el control total del cos: “Hi participen invariablement mans, braços, tronc, cap, peus i genolls; tot el cos en un conjunt simultani de dinàmica muscular”. Es tracta d’uns moviments que, segons Malik, es combinen amb altres trets del fitness, però, precisament, “sense perdre la fluïdesa ni l’harmonia” que aporta el ballet. Segons el professional, normalment amb el fitness es busca aconseguir un objectiu: rebaixar pes i mantenir-se en forma amb un treball mecànic, mentre que la dansa clàssica, en canvi, té en compte l’impuls i la fluïdesa del cos a través del ritme, així com l’elongació dels moviments. Segons Malik, es pretén concentrar aquestes característiques en el ballet fit i fer-ne una pràctica més completa i adaptada a més usuaris. Amb tot, Gómez defensa que el ballet per si mateix ja és una de les disciplines més completes per mantenir-se en forma.

'Pliés' i flexions

Pel que fa a les sessions de ballet clàssic, segons explica Gómez, comencen amb exercicis a la barra, per preparar muscularment el cos, i després es passa a la pista, amb l’objectiu que l’alumne domini l’espai i millori les seves capacitats físiques i expressives. El ballet fit, en canvi, es basa en moviments de tècnica de ballet com pliés, jetés, tendús i tombés, combinats amb exercicis d’entrenament funcional com burpees -una mena de salt de granota-, flexions i extensions de maluc. Per tant, el resultat que dona el ballet fitness, per a Malik, no és una revisió contemporània del ballet clàssic, sinó que més aviat és “una adaptació dels moviments del ballet combinats amb un treball de tonificació funcional”.

Per la seva banda, Gómez celebra que el ballet s’hagi convertit en un tema d’actualitat: “El motiu segurament és que es tracta d’un esport molt positiu tant físicament com mentalment, ja que es treballen tots els músculs del cos i ajuda a mantenir-se en una bona forma física”. També assegura que això fa que cada cop més gent s’interessi per la pràctica del ballet. A parer seu, aquesta “tendència de barrejar aspectes de la dansa clàssica amb altres disciplines, com també fa el body ballet (ballet i Pilates) “és meravellosa”, perquè permet que tothom pugui gaudir dels beneficis de la dansa clàssica. “A més, el més interessant és que no són pràctiques només per a aquells que volen ser professionals, sinó que estan obertes a tothom”, conclou Gómez.

El ballet que diu adeu als tutús i als mallots

La vaporosa faldilla de tul i el cosset ajustat del tutú no són necessaris en les sessions de ballet fitness. Les classes d’aquesta nova disciplina esportiva, que tenen lloc en els gimnasos, accepta qualsevol tipus de roba, mentre sigui “còmoda i permeti el moviment”, segons explica Imran Malik, tècnic del Dir. Aquest professional diu que és una gran diferència respecte a les classes de ballet clàssic, en les quals és necessari portar un mallot ajustat i unes mitges clares per distingir la silueta de l’alumne i, fins i tot, a vegades cal portar tutú. I les diferències de vestimenta no acaben aquí: “En el ballet clàssic sovint als peus s’han de dur sabatilles de mitja punta, mentre que al ballet fitness es recomana anar descalç per tenir més consciència de la mobilitat dels peus”.