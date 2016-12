El bateig ‘secret’ del fill de Casillas

Tal com va publicar ahir la revista Semana, la periodista Sara Carbonero i el futbolista Iker Casillas van batejar el seu fill Lucas el passat 17 de desembre en una església de Porto, la ciutat on viuen. A la parròquia de São João da Foz, situada al barri on tenen la casa, la parella va celebrar el bateig amb gran intimitat, però, tot i això, la premsa els ha enxampat. Tot i que eren pocs, la revista explica que Irene Carbonero, germana de la periodista, va ser-hi perquè és la padrina del petit. Després que s’oficiés el sacrament, la parella i els invitats van anar a dinar sushi. El matrimoni té un altre fill, anomenat Martín, que farà tres anys el dia 3 de gener.