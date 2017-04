Una boda circense

El desprestigi que viuen els mitjans de comunicació en general i la premsa del cor en particular fa que, progressivament, les persones que tenen una bona imatge i viuen molt bé gràcies a la seva feina no tinguin un gran deler per aparèixer-hi. Per tant, per omplir el forat que aquests deixen els mitjans rosa s’han de buscar la vida amb personatges de menys gamma que puguin adornar les seves pàgines setmana rere setmana.

Aquesta casuística fa que les revistes -les que més habitualment busquen el glamur, perquè la tele no sol ser tan fina en el sector de la xafarderia- hagin de fer triples salts mortals estètics i intel·lectuals per glamuritzar els famosos que accepten exposar-se a canvi de diners que els permetin viure -durant un temps- com si les seves carreres professionals fossin realment exitoses.

Aquesta setmana li ha tocat el torn a l’expilot de motos Fonsi Nieto -retirat de les curses el 2011-, que es veu que es casarà pel ritual d’ ¡Hola! amb una festa de tres dies a Eivissa que està tenint lloc aquest cap de setmana. El nebot d’ Ángel Nieto, que actualment es dedica a fer de discjòquei -i que participa en programes com MasterChef Celebrity - i la seva nòvia, la mestra Marta Castro, han intentat farcir d’atractiu el seu casori escenificant una boda inspirada en el circ que ja han explicat que durarà tres dies.

Segons ha relatat el nuvi a la citada publicació, “seran tres dies de festa: el primer hi haurà una festa de disfresses amb el títol Rock nights ; el segon, un sopar familiar, i el tercer, el casament a l’Hotel Boutique de Can Xereca, a Eivissa”. Tot un desplegament d’agenda per als damnificats invitats que, amb tants dies d’acció, s’han hagut de comprar més roba que totes les Kardashian juntes. Sobretot amb la pressió de saber que hi ha fotògrafs d’ ¡Hola! apuntant-los amb l’objectiu. En qualsevol cas, els invitats de Nieto haurien d’estar tranquils, perquè la construcció de l’exclusiva serà tan pomposa que els invitats potser no tindran gaire espai a la publicació. Bé, alguns sí, perquè n’hi ha uns quants que hauran d’acabar de justificar la fama-importància de la parella amb la seva presència. Per exemple, Valentino Rossi i algunes exparelles famoses de Nieto, que dimecres sabrem si van acceptar la invitació o no.

Com deia, la pompositat per fer la boda grossa donarà molt de si, si cau en els dits tuitaires adequats. I és que, explica la parella: “Hem portat de fora d’Espanya una bola de llums led que pesa 250 quilos i ha d’arribar amb una grua, farem un mapping com a espectacle artístic que farà que sembli que s’ha ensorrat l’edifici, hi haurà xanquers, acròbates, actors, pallassos, contorsionistes, xous aeris...” Espero que la majoria dels invitats tinguin menys de 8 anys. Segur que serà un casori memorable per a ells.

I sense marxar gaire lluny d’Eivissa -aquesta illa està més gentrificada que la presó de Soto del Real...-, una notícia que afecta una de les seves visitants més tradicionals: Massiel. La guanyadora d’Eurovisió diu que s’està quedant cega. Diversos mitjans recollien que pateix una degeneració macular que l’afecta des de fa sis anys i que no sap com s’acabarà perquè la seva malaltia és una “bomba de rellotgeria”. Tot i aquest mal moment -que arriba poc després que se li cremés la casa que té a Segovia-, la cantant de Noa Noa no perd l’humor: “Soc la bòrnia més famosa després de la princesa d’Èboli”.

Per a una persona amb tan poques ganes d’estar-se a casa com Massiel, de 69 anys, això és molt dramàtic. Sort que se’n sap burlar. I a sobre fa apunts històrics. Com trobarem a faltar Massiel, el dia que marxi, els que ens dediquem a les banalitats de la informació!

Per cert, els avanço dos drames internacionals -amb permís de la guerra i el canvi climàtic- per als pròxims temps. Madonna tindrà biopic, i un documental - Whitney: Can I be me -, estrenat a Tribeca dimecres, explica l’idil·li secret durant anys de Whitney Houston i la seva assistent Robyn Crawford.

Sobre la primera qüestió, només diré que per res del món voldria formar part del grup d’advocats de la productora que farà la pel·lícula de Madonna. Explicar els seus escàndols sense que els demandi cada cinc minuts és gairebé tan impossible com que Susana Díaz sembli una persona moderna. De moment, ja els ha dit de tot a les xarxes. Això promet.

Sobre el segon fet, res a dir, que cadascú estimi qui vulgui em sembla meravellós. La llàstima és que la cantant no fos prou valenta per explicar-ho al món sencer. En temps de bogeria homòfoba a Txetxènia, benvinguda és la cinta... El problema el tindrem quan tota la colla de paràsits que envoltaven la pobra Whitney surtin a opinar i parar la mà amb l’excusa de la cinta, que emetrà Showtime a l’estiu. Missatge desvirtuat automàticament...

En fi, que tant de bo algun dia algú de les revistes del cor espanyoles sigui tan interessant i potent com elles perquè li dediquin un biopic o un documental. De moment, ens haurem de conformar amb bodes circenses. Quina serà la pròxima moto? Una boda vegana d’una bloguera healthy? Quin circ!