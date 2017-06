La boda veneciana de Jessica Chastain

Els últims temps s’ha convertit en una de les actrius més prometedores de Hollywood i en una de les més compromeses, produint films dirigits per dones, per hispans o per afroamericans. Amb aquest currículum i un globus d’or a la butxaca, Jessica Chastain, de 40 anys, ha passat aquest cap de setmana per l’altar amb el seu nòvio, Gian Luca Passi de Preposulo, de 34.

A la finca familiar d’ell, situada al municipi de Carbonera, a la província de Treviso, van celebrar una festa amb 200 invitats de la qual han transcendit pocs detalls. Entre els assistents hi va haver algunes estrelles de Hollywood, com per exemple Emily Blunt, Al Pacino, Anne Hathaway i l’actor Édgar Ramírez. Per part d’ell, un alt executiu dedicat al sector de la moda, el casament va comptar amb figures com de la it girl Bianca Brandolini ; Roberta Armani, neboda de Giorgio Armani,o el dissenyador Christian Louboutin.

Per a la cerimònia, Chastain va escollir un vestit blanc d’Armani amb escot cor i brocat que portava també pedreria. La proximitat de Treviso amb Venècia va propiciar que divendres a la nit els nuvis celebressin a la ciutat dels canals una festa prenupcial.