Els vins ideals per a una calçotada, amb l'ARA

Probablement molts de vosaltres ja heu fet la primera calçotada de la temporada. I quan hi penseu, se us fa la boca aigua recordant el gust dels calçots combinat amb el gust de la salsa romesco. Però, podríeu dir amb quin vi vau acompanyar l’àpat? Escollir el vi ideal per combinar amb aquest menjar tan tradicional és imprescindible perquè l’experiència sigui completa.

Per això, fins al 21 de febrer està a la venda amb l’ARA i Wineissocial –la plataforma de venda de vins online– un pack de sis vins negres ideals per a una calçotada: dues ampolles de Lledoner del Nord, una garnatxa fresca i atrevida de l’Empordà, elaborada com el millor dels Beaujolais francesos; dues ampolles d’El Brindis Montsant, elaborat per Franck Massard –que va ser el millor sommelier d’Anglaterra–; i, finalment, dues ampolles de L’Estel, del prestigiós celler Herència Altés, de la Terra Alta.

A més, el pack conté també dues salses de calçots Ferrer, el secret del maridatge perfecte, amb una base d’ametlles torrades, all i tomàquet escalivat. I, finalment, per acompanyar aquests dos productes estrella, el pack inclou una fitxa didàctica que explica la història dels vins, així com alguns apunts gastronòmics sobre els calçots i la seva salsa.

A través de Wineissocial

El pack sencer es pot comprar a través de la plataforma Wineissocial ( promo.ara.cat/vins-hivern), i està disponible per 59 euros (el preu real és de 85 euros). Wineis-social és una plataforma fundada, entre altres, per Ferran Centelles, que va ser durant molts anys sommelier d’El Bulli, de Ferran Adrià. Al marge de funcionar com a botiga online, la plataforma proposa diverses iniciatives per apropar el vi a través de les xarxes.