El fill gran de Piqué, operat de les amígdales

El fill gran de Shakira i Gerard Piqué va ser ingressat en un parell d’ocasions a la clínica Teknon de Barcelona per motius que fins ara es desconeixien. Segons Europa Press, la causa de l’ingrés de l’infant, de quatre anys, era una amigdalitis, una malaltia comuna entre nens de la seva edat. Per evitar que se segueixin produint infeccions a la gola, finalment, el nen va ser operat en aquest centre privat de Sarrià el dia 10 de febrer. Milan Piqué va ser intervingut a través d’una moderna tècnica de làser per reduir la mida de les amígdales.