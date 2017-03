Els polèmics retocs a Claudia Cardinale en el nou cartell de Cannes

El festival de Cannes ha presentat aquest dimecres el cartell oficial de la seva pròxima edició amb una imatge que ha creat polèmica a les xarxes. La cita, que tindrà lloc els propers 17 i 18 de maig, ha decidit utilitzar una fotografia de l'actriu italiana Claudia Cardinale ballant en un terrat de Roma l'any 1959, quan tenia 21 anys. La imatge en si no seria notícia sinó fos perquè ha estat retocada amb Photoshop: s'ha reduït de forma considerable la cintura i el contorn de les cames de Cardinale, qui va ser protagonista d''El gatopardo' (1963).

Almenys això és el que expressen diversos comentaris publicats per usuaris de twitter, que han comparat la imatge original de 1959 amb la que ha presentat el festival, de la qual se'n desconeix l'autor però es pot trobar a l'arxiu de Getty. Els comentaris anaven en la línia de: "Modifiquen fins i tot a una de les dones més guapes. Fan el que volen amb els nostres cossos", o "Inclús a la Claudia Cardinale de jove se l'ha de retocar. Que pari la dictadura del centímetre i les normes en les talles per a la dona". De fet, comparant les dues imatges, es pot veure que, a més de la cintura i les cames, també s'han reduït els braços, els peus i el rostre de l'actriu.

On se rend mieux compte en gif de toutes les retouches faites sur la photo de Claudia Cardinale. #Cannes2017 pic.twitter.com/Qf2U8ANdSK — David Honnorat (@IMtheRookie) 29 de març de 2017

"Quin millor símbol per al proper festival que aquesta actriu aventurera, aquesta dona independent, aquesta ciutadana compromesa?", han destacat els organitzadors de la cita en el comunicat on presentaven el cartell. De fet, la mateixa actriu, va declarar que estava orgullosa d'haver estat escollida com a símbol d'aquesta edició número 70, i es va mostrar molt contenta per la fotografia escollida. "És la imatge que em faig d'aquest festival", va senyalar Cardinale, que va afegir que la imatge li recorda molt als seus inicis "i a una època en la qual mai hauria imaginat pujar un dia les escales del palau de cinema més cèlebre".

L'actriu també va felicitar el festival per aquesta pròxima edició que serà la 70, en la qual, una altra actriu italiana, Monica Bellucci, serà mestre de cerimònies i Pedro Almodóvar presidirà el jurat.