La catifa vermella dels Oscars: una nit on la importància ha estat de la cintura cap avall

Els Oscars s'havien convertit en els darrers anys en una festa amb molta atenció mediàtica però on hi havia poc marge per a la moda, ja que la majoria de les actrius apostaven per 'outfits' discrets que evitessin que les xarxes destrossessin la seva reputació. Tot i això, en l'edició que s'ha celebrat aquesta matinada hi ha hagut novament l'esplendor que Hollywood havia perdut anys enrere. Més risc i més moda s'han convertit en combinació guanyadora, amb alguna que altra excepció.

Pel que fa els trets estilístics s'ha de destacar com la importància dels 'looks' ha estat en molts de casos en la part baixa dels vestits: les faldilles. N'hi ha hagut de molts de tipus i amb molts acabats, però si una cosa és clara, és que s'han endut tota l'atenció amb serrells, plomes, pedreria, transparències o, en alguna ocasió, una mica de tot. No és que hi hagi hagut avorriment en les parts superiors dels vestit, però hi ha hagut faldes per a la posteritat.

Entre la gama cromàtica ha destacat el daurat. En totes les seves versions, el color de l'era Trump s'ha deixat veure fortament en una gala que bàsicament clamava contra ell. Artistes joves l'han elegit per als seus 'looks' en una festa on les artistes que han apostat per la discreció no han anat avorrides. Els Oscars comencen a fer front a la gala del Metropolitan de Nova York que organitzar Anna Wintour.

Aquest és el nostre repàs:

315x447 Leslie Mann Leslie Mann

S'ha passat: Leslie Man no vivia la seva nit, però ha optat per no passar desapercebuda. Un vestit mostassa, amb tot el volum del món i llaços.

315x594 Olivia Culpo / Getty Images Olivia Culpo / Getty Images

Molt elegant: Olivia Culpo ha optat pel gris perla amb una faldilla sense volum però amb moviment. Preciosa dona que ha elegit bé. No sempre passa.

315x384 Halle Berry / Getty Images Halle Berry / Getty Images

Sense aturador: Halle Berry ha escollit Versace. En aquesta ocasió, el més normal hauria estat contindre's en algun altre aspecte. Però no, Berry s'ha rissat el cabell i ha arribat als OScars com si no hi hagués un endemà.

315x454 Charlize Theron / Getty Images Charlize Theron / Getty Images

Ens tenia més ben acostumats: Charlize Theron sempre sol anar perfecta a la gala dels Oscars. 'Looks' molt estudiats que sempre deixen a la vista el seu increïble físic i que no són barrocs. En aquesta edició, ha sortit del seu guió i no l'ha encertat. Això, el clàssic que no s'ha saltat és fer un anunci de joies. Enguany ha tocat el torn de les arracades, tan voluminoses com el vestit.

315x457 Dakota Johnson / Getty images Dakota Johnson / Getty images

Controvertit: Dakota Johnson, la filla de Melannie Griffith i Don Johnson, ha optat per un vestit de Gucci que al llarg d'aquest dilluns el podrem veure tant en la llista d'aprovats com en la de suspesos de totes les webs de moda. Això si, donarà molt de si i servirà d'inspiració per a molts 'creadors' aquesta temporada.

315x468 Brie Larson / Getty Images Brie Larson / Getty Images

Simbòlic: Brie Larson és un dels grans exemples de la nit de com importants eren les faldilles pels seus enormes i arquitectònics volants. Però el seu vestit no només es pot llegir en aquest sentit. La jove actriu, de 27 anys, va demostrar amb aquesta elegant creació que té un llarg recorregut a Hollywood i que està preparada per a ser una estrella com les que abans poblaven la meca del cine. El vellut, el color, l'escot, el maquillatge i el seu cabell avalen que la seva inspiració està en els anys daurats del cinema.

315x449 Busy Phillipps / Getty Images Busy Phillipps / Getty Images

'Desconeguda' cridanera: Totes les gales hi ha algú que és relativament conegut i es posa un vestit molt provocatiu o molt estrambòtic per cridar l'atenció. Enguany, el guardó 'Qui és aquella noia?' se l'ha emportat Busy Phillipps. S'ho va posar tot: transparències, vellut, color verd ampolla...

315x386 Jannelle Monae / Getty Images Jannelle Monae / Getty Images

Moderna encertada: Només Jannelle Monae podia aconseguir no perdre gens de la seva idiosincràtica avantguarda sense acabar mal vestida. Molts cops les que intenten ser modernes per sobre de tot, acaben optant per 'looks' que no són tant elegants com seria recomanable. En aquest cas, Monae –cantant reconvertida en actriu– l'ha encertat amb aquest vestit negre. Una joia en si mateixa, per tota la feina que implica, que ella ha defensat molt bé.

315x434 Nicole Kidman / Getty Images Nicole Kidman / Getty Images

Risc elevat: Nicole Kidman ha borejat la barrera de no encertar amb un vestit que pràcticament no es diferenciava del color de la seva pell. Li quedava perfectament i la creació era harmònica. Amb 49 anys, Kidman segueix sent un dels referents estilístics de Hollywood.

540x306 Terrence Howard / EFE Terrence Howard / EFE

Pijama-americana: Les parts superiors dels pijames han estat de moda el darrer anys. L'actor Terrence Howard ha sumat aquesta tendència del pijama de luxe a l'americana del seu vestit per als Oscars. El resultat ha estat relatiu. La cinta a la cintura suposa sumar-hi una altra tendència, l'estètica de bata d'estar per casa, que ha estat de moda. Una pena aquesta elecció, amb el goig que hauria pogut fer.

540x306 Ryan Gosling / GETTY Ryan Gosling / GETTY

Plausible gest: Els homes dels Oscars solen ser molt poc arriscats. Amb l'excepció de Jared Leto, que surtin del vestit negre i la camisa blanca llisa és complicat. Són d'agrair els volants de la camisa de Ryan Gosling, que se l'ha jugat en una nit en què el món se'l mirava amb lupa. El llaç de vellut també parla a favor d'ell.