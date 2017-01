La insípida catifa vermella dels premis Forqué

El Teatro de la Maestranza de Sevilla va acollir dissabte els premis Forqué 2017, un dels primers guardons de cinema espanyol de l’any que obren camí als esperats Goya. A la gala no hi van faltar cares conegudes, tot i que no totes van conquistar la catifa vermella amb els seus looks, en general poc encertats. Les actrius Paz Vega i Inma Cuesta van ser de les més ben vestides: totes dues van apostar per un vestit de jaqueta i pantaló negre, d’estil senzill i elegant. També va destacar Macarena Gómez, amb un disseny de màniga llarga de color blanc de vellut. Les menys encertades van ser Natalia de Molina, amb un vestit d’estampats geomètrics en blanc i negre, i Vanesa Romero, que va apostar per un vestit potser massa estiuenc.