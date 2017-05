El (meravellós) còctel dels cònjuges de l'OTAN

L'agència de notícies AFP difonia ahir una fotografia prèvia al sopar de cònjuges dels mandataris reunits a la cimera de l'OTAN que va tenir lloc a Brussel·les. Sota la foto, l'agència explicava que havia estat feta "abans del sopar de primeres dames" que es va celebrar al castell de Laeken aquell mateix dia. Un peu de foto que s'ha demostrat més antiquat que mai per un senzill motiu: entre les persones que apareixen a la foto hi ha un home, que no és primera dama, sinó primer cavaller, en tot cas. I a més, no un primer cavaller com els que s'han vist fins ara, casats amb alguna de les poques mandatàries dones que hi ha hagut a primer nivell, sinó casat amb un home: el primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel.

La seva presència és un toc de modernitat en una foto anacrònica on hi havia molt pocs assistents, ja que marits com per exemple el d' Angela Merkel no hi eren presents. En qualsevol cas, feia història aquest primer cavaller homosexual, anomenat Gauthier Destenay, en aparèixer en aquesta fotografia de cònjuges de presidents i caps d'estat de l'OTAN sent ell el primer casat amb un home.

Xocs culturals

L'estampa ha provocat crítiques en alguns diaris turcs, que no estan satisfets de veure aquest home gai en aquesta foto històrica en què també hi ha la dona del president turc, Emine Gulbaran Erdogan, que apareixia just davant de l'arquitecte belga, casat fa dos anys amb Bettel a l'Ajuntament de la capital del Gran Ducat. Vestida amb un tradicional 'al-amira' turc al voltant del cap, la dona d'Erdogan estava envoltada per Brigitte Macron i per Melania Trump, que estava a la seva esquerra.

A la seva dreta, Gulbaran tenia Brigitte Macron, que acaba d'arribar a l'Elisi. Encara que no n'hagin transcendit estadístiques, no sona estrany pensar que el cas del matrimoni Macron també feia història en aquesta imatge. De ben segur és el primer de les seves característiques que es dona en una trobada de 'primeres dames', on l'edat d'elles sol ser igual o menor a la d'ells. En cap cas, 25 anys superior la d'ella, com succeeix en el cas del primer ministre francès, de 39 anys, i la seva dona, de 64 anys.

Xocs d'estil

Però Brigitte –a l'extrem esquerra de la imatge– no només ha estat notícia per estrenar-se en una cimera d'aquest nivell, sinó pel seu vestit. El modelet s'ha emportat unes quantes crítiques a França per ser massa curt i, per tant, poc adequat per a la situació. Això sí, la dona del president ha estat patriòtica per a l'assenyalada ocasió, ja que la marca elegida és francesa: Louis Vuitton. El preu total del vestit i els accessoris: uns 5.000 euros. El 'look' de Melania tampoc ha passat inadvertit, ja que no coincidia amb l'estil europeu predominant en aquesta trobada. Al costat de la dona d'Erdogan, amb mànigues llargues i pantaló llarg, ressaltaven especialment les espatlles i l'escot del 'look' de Melania, més propi d'una gala de premis televisada dels EUA.

Completaven la imatge la reina Matilde de Bèlgica –a primera fila i al centre vestida de blanc i vermell– i a continuació la dona del secretari general de l'OTAN, Ingrid Schulerud; la dona del president búlgar, Desislava Radeva; i la dona del primer ministre belga, Amelie Derbaudrenghien. En la segona fila de la imatge, després del marit del primer ministre Bettel, hi havia la dona del primer ministre eslovè, Mojca Stropnik –del país d'origen de Melania Trump– i la primera dama finlandesa, Thora Margret Baldvinsdottir.