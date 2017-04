La col ‘kale’, la verdura més desitjada

Tot i que encara no hi ha gaire consens sobre com es pronuncia, si a l’anglesa o tal com s’escriu, la col kale ja és un aliment d’allò més habitual, tant en les cartes dels restaurants com en els plats que cuinem a casa. Aquesta verdura vigorosa, que molts coneixem com a col arrissada, està conquerint fins i tot paladars més aviat reticents al menjar verd, amb receptes suculents com les xips de kale. Però d’on prové aquest aliment? Segons el doctor Manuel Jiménez, autor del llibre La dieta slow (Timun Mas, 2017), la col kale és originària de l’Àsia Menor, tot i que ara també es conrea a diversos països d’Europa, al Japó i als Estats Units. “Es cultiva entre novembre i març, ja que el fred en millora la qualitat”, explica Jiménez.

El més curiós d’aquesta varietat de col és que abans que s’introduís a la nostra cuina es feia servir exclusivament per alimentar el bestiar. Des que es va començar a consumir als Estats Units, però, s’ha estès per tot el món. De fet, els nord-americans són els màxims fans d’aquesta verdura, ja que fins i tot celebren el National Kale Day, que té lloc cada primer dimecres d’octubre. “És la col arrissada de tota la vida i la cosina-germana del bròquil, la coliflor i les cols de Brussel·les”, explica Jiménez, i assenyala que la kale s’ha convertit en l’aliment de moda sobretot per les propietats nutritives i la baixa aportació calòrica. En l’expansió hi ha contribuït també la tendència slow i el consum i la popularització dels mal anomenats superaliments.

Actualment la podem trobar en diversos restaurants -no només vegetarians o vegans-, i també en la majoria de supermercats, que l’han introduït després de veure’n la demanda. Jiménez considera que les xarxes socials també han jugat un paper fonamental a l’hora d’estendre el coneixement d’aquesta verdura, ja que la col kale té molta presència a blogs i a Instagram. “Són espais que han fet global un producte molt local. Tot això se suma a la tendència cada vegada més estesa de menjar sa i natural”, explica el doctor, que considera que aquest context ha possibilitat la creació de comunitats veggies a internet.

Coccions molt variades

Un altre dels secrets del triomf de la col kale és que és una verdura molt versàtil, és a dir, que es pot cuinar de moltes maneres diferents. Per a Jiménez, el millor per conservar-ne les propietats és consumir-la crua, ja que les coccions sempre fan perdre els nutrients. “Es pot posar en amanides o pastes -comenta-. I si es bull, una bona opció és beure’s l’aigua que deixa un cop finalitzada la cocció”. Per mantenir-ne les propietats, l’expert també suggereix cuinar-la al vapor o coure-la a la paella. També es pot afegir en diversos guisats o es pot fer servir com a ingredient per a salses o purés. Però, segons Jiménez, “una de les millors opcions és consumir-la en forma de batut”. Una de les receptes de moda, que triomfa en els restaurants més moderns que segueixen la filosofia slow, són les xips de kale, que es preparen dessecant aquest producte al forn a baixa temperatura amb una mica d’oli -i parmesà, si es vol- durant uns deu minuts, i s’han d’anar remenant de tant en tant. “Aquest preparat en forma de xips és un aperitiu saludable fantàstic”, assegura Jiménez.

Molt poques calories

El més destacat d’aquesta col és, a més del bon gust, el baix contingut calòric: “Només té 45 quilocalories per cada 100 grams, gràcies al seu elevat contingut en aigua”, diu l’expert. Segons Jiménez, també conté vitamina C, E, A i K, i minerals com calci, ferro, magnesi, potassi i zinc. Per això aporta moltes proteïnes. I a més, té un efecte antiinflamatori i antioxidant. Jiménez opina que és un aliment especialment indicat per als nens i les dones embarassades, ja que la vitamina K ajuda a mantenir forts els vasos sanguinis. Pel que fa a les vitamines C i E, l’expert diu que són antioxidants i van molt bé per tenir cura de la nostra pell. De fet, a la col kale se l’ha considerat un superaliment per la quantitat de vitamines, minerals i nutrients que aporta.

Tot i així, Jiménez deixar clar que “no hi ha cap aliment que per si sol sigui suficient”, sinó que cal mantenir una dieta variada que ens aporti tots els nutrients necessaris. Això és possible consumint vegetals, fruites, hidrats i greixos saludables. La manera d’aconseguir consumir tot aquest conjunt de nutrients és fer una dieta variada i no només menjant un producte, encara que sigui un superaliment. “És evident que no es pot viure menjant només col kale ”, sentència l’expert. Tot i així, Jiménez insisteix en els seus beneficis i la seva versatilitat, i opina que la pervivència de la col kale en la nostra dieta durant els pròxims anys està assegurada. I pel que sembla, no som els únics enamorats d’aquesta verdura tan fotogènica.

On podem tastar les millors receptes de ‘kale’

La col kale ha aterrat amb força a casa nostra. Una de les proves que ho certifica és que gairebé tots els restaurants de moda de Catalunya ofereixen plats que incorporen aquest aliment, i normalment són suggeriments del xef. N’hi ha que l’estan començant a introduir, com el nou projecte Enoterra, a Barcelona, on des de fa poc es pot demanar un suc de kale i llimona. I n’hi ha d’altres que s’han especialitzat en aquest producte, com és el cas del Flax&Kale, a la mateixa ciutat. Segons la community manager d’aquest local, Alba Majós, l’amanida de kale és un dels plats amb més demanda. “També tenen molt èxit les xips de kale com a entrant o acompanyament. El cert és que són molt addictives”, confessa. Aquest restaurant també té a la carta un smoothie gelat de kale, tagliatelle amb pesto de kale i una torrada de guakalemole, entre altres propostes. Un altre exemple és la cadena Tribu Woki, que ofereix diversos plats que inclouen col kale, com una amanida, una crema o un saltat amb cigrons. Abans de posar-nos a experimentar a casa, podem visitar un d’aquests locals per agafar idees i descobrir el veritable potencial d’aquesta col.