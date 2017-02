La dona que converteix els somnis dels dissenyadors en realitat

El cementiri zombi de Krizia Robustella, l’estació espacial de Miquel Suay, la calessa amish d’Antonio Miró... Les posades en escena d’aquesta edició del 080 han sigut molt teatrals. Però té la seva lògica: la passarel·la és l’escenari de la Sala Tallers del TNC. Tot un repte per als dissenyadors, però també per a l’ Esther García, que, a través de l’empresa ESMA, s’encarrega –entre altres coses– de la direcció creativa de les desfilades. “En cada edició del 080 la ubicació és diferent, per això hem d’estudiar l’espai i treure’n el màxim profit possible. Aquest cop m’ha agradat molt tenir una caixa negra. Hem pogut jugar amb més elements: el fum, els làsers... I això ha ajudat a reforçar els missatges que els dissenyadors volien transmetre amb les seves col·leccions”.

Minuts abans de qualsevol desfilada, al backstage es respira molta tensió. La música sona i els models estan en fila índia preparats per sortir. Tot i això, encara els fan els últims retocs. Per a García, que també és la regidora de les desfilades, és el moment de màxima pressió. “Fins que no tinc el dissenyador al meu costat, no comencem!”, exclama. Ella és qui porta l’orellera, la que marca els tempos, la que s’encarrega de fer possible que en només 10 minuts tot surti a la perfecció.

Diu que només hi ha un secret: moltíssimes hores de planificació. “Entre reunions i assajos, fa tres setmanes que treballo entre 14 i 16 hores al dia”. I no ho diu resignada. Es nota que l’apassiona la seva feina. Mentre parlem, li sona el mòbil. Una trucada dels Estats Units. Es disculpa, és urgent. Delpozo desfila en dues setmanes a la Setmana de la Moda de Nova York. Endevineu qui s’encarregarà que la nova col·lecció de Josep Font llueixi perfecta sobre la passarel·la?