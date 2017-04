La crisi dels 40: tens els símptomes?

Malgrat les sessions castigadores de gimnàs o la trampa de dir allò d’“els 40 d’ara són els 30 d’abans”; malgrat la lluita cosmètica contra el pas del temps i la veneració de les tendències en detriment de l’experiència; malgrat tot plegat, la temuda i maquillada crisi dels 40 ens continua visitant amb tots els tòpics que l’acompanyen. Insatisfacció, ganes de canvis o confusió vital són alguns dels símptomes de la crisi de la mitjana edat, tal com la va popularitzar als anys 80 el psicòleg nord-americà Daniel J. Levinson. El desenvolupament de les persones adultes i el cicle de la vida van ser els temes que Levinson va estudiar al llarg de la seva fructífera carrera, i del seu treball en van sortir dos llibres estrella: The seasons of a man’s life i The seasons of a woman’s life, dels quals s’han venut milions d’exemplars i pels quals els royalties continuen comportant ingressos als seus hereus. Els dos volums expliquen els cicles femenins i masculins amb tots els ets i uts, i sostenen que a mig camí, independentment del sexe, la majoria de persones es replantegen el full de ruta establert.

Entendre el cicle de la vida és un tema d’interès universal (no només per als psicòlegs o per als coaches, professionals que continuen en vies d’expansió), i de llibres que tracten el tema n’hi ha una colla. Ara bé, a França hi ha tot un fenomen que ja fa més d’un any que s’ha instal·lat a les llistes dels més venuts. Es tracta de Tu segunda vida empieza cuando descubres que solo tienes una (Grijalbo), de Raphaëlle Giordano. El plantejament d’aquest bestseller pot resultar comú per a molta gent: la Camille és una dona que s’acosta als 40 anys, amb problemes per controlar el pes, té un fill, una feina que no la satisfà i un marit amb qui no s’acaba d’entendre. L’autora de la trama, que aparentment no té res d’original però que ha seduït milers de lectors per haver fos la novel·la amb la dinàmica dels llibres d’autoajuda, és una dona que practica amb l’exemple. Formada en arts aplicades i disseny gràfic, Giordano va fundar la seva pròpia agència de creativitat, és coach artística, escriptora i pintora.

Ella mateixa admet que en un moment de la seva vida va compartir moltes coses amb la seva protagonista. Potser per això, la higiene vital és una obsessió per a aquesta autora i per això va crear un personatge que és rutinòleg i que ajuda la Camille a millorar la seva vida. La tesi de Giordano és que la nostra prioritat hauria de ser trobar la felicitat i que, amb tenacitat, valentia i humor, tots ho podem aconseguir. Al final del llibre l’autora ha inclòs un vademècum per combatre la rutinitis i tot allò que no ens funciona. I és que el llibre de Giordano no és de creixement personal, ni d’autoajuda, és una novel·la que proposa una tècnica terapèutica per canviar patrons i que segueix una trama amb la qual és molt fàcil identificar-se.

Començar a ser un mateix

Una altra novel·la que parla del tema és El rostro del tiempo (Navona), de l’escriptora Imma Turbau. En aquesta història que arrenca a la Costa Brava hi trobem dos personatges que quan es coneixen decideixen ser ells mateixos, treure’s les màscares i no renunciar a la seva veritable personalitat. L’autora admet que passats els 40 va tenir una petita crisi, però que estava relacionada amb una situació personal que necessitava canviar. “Segurament uns anys abans no hauria tingut el coratge d’afrontar el canvi, o ho hauria fet d’una manera menys radical. Les crisis impliquen canvi i dubte. Penso que les crisis personals són doloroses i a la vegada higièniques, ens obliguen a respondre a preguntes que no ens volem fer. Qui no tingui preguntes incòmodes per a un mateix no tindrà crisis. Qui les tingui i busqui respostes, probablement en sortirà reforçat. Qui triï amagar el cap sota l’ala, segurament viurà alguna cosa que no serà la seva vida…”, argumenta Turbau.

L’humor, el millor elixir

Seguint amb el repàs de la bibliografia literària del tema, en el panorama català tenim el que ja és tot un clàssic, el 39 +1 (Columna) de Sílvia Soler. La periodista i escriptora va triomfar l’any 2005 explicant la vida de l’Ília, una dona que s’adona que ha caigut en el parany de les superwomen, intentant compaginar amb èxit la feina, la casa i la família. Tot i presentar una escena on aparentment tot s’enfonsa, el que transmet Soler és que l’humor és el millor elixir per empassar-se desenganys i decepcions, i que mai és tard per canviar o per demanar ajuda.

Tant la ficció literària com la ciència revelen que és inevitable, arribats a cert moment de la vida, assumir el que som i el que fem, prendre’n consciència i atrevir-nos a ser honestos amb nosaltres mateixos, amb el malestar que això pot comportar. Per fora veiem cabells blancs, arrugues incipients o quilets extres, i per dins bull una evolució personal (que pot ser satisfactòria o no) que empeny cap a un canvi de perspectives. Part de l’angoixa que es cou a la vora dels 40 és segurament l’assumpció que alguns dels nostres somnis ja no seran possibles. Per més que cantem Els teus somnis de Sopa de Cabra fins a perdre la veu, hi ha coses que es queden enrere. Ara bé, sempre ens quedarà l’humor i el desig de seguir somiant. Si fins i tot els passa als personatges de la segona entrega de Trainspotting, una de les pel·lícules més transgressores del cinema dels 90, ¿no ens ha de passar a nosaltres?