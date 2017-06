El món de la moda i la cultura acomiada el dissenyador David Delfín

Dissenyadors, actors i altres representants del món de la moda i de la cultura van visitar ahir el Museo del Traje de Madrid per acomiadar-se del modista David Delfín, mort dissabte a la nit als 46 anys. “Era un exemple que dedicar-se a la moda no és només pensar en la tela, sinó vincular-la amb la creativitat”, va destacar el crític de moda Pedro Mansilla. El ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, també va visitar la capella ardent, des d’on va recordar Delfín com “un avantguardista i un trencador”, unes qualitats que li van valer, el novembre passat, el Premio Nacional de disseny de moda. En un comunicat, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va definir el malagueny com “un dels dissenyadors més carismàtics i creatius del panorama de la moda a Espanya”.

L’abril del 2016, Delfín va revelar que li havien diagnosticat tres tumors cerebrals, dos dels quals s’havien pogut extirpar. El tercer, però, “no es podia tocar” per la zona on es trobava, i només es podia combatre per mitjà de tractaments de quimioteràpia i radioteràpia. “Sé que és greu, que és una lluita real, que la malaltia vol seguir endavant... però hem d’aturar-la. Em sento amb moltes ganes, estic preparat. No tinc por”, va assegurar llavors el dissenyador en una entrevista a la revista Vogue. Un dels últims cops que se’l va poder veure en públic va ser al funeral de la seva amiga, sòcia i musa Bimba Bosé, que va morir el 23 de gener també víctima d’un càncer.

Nascut el 1970 a Ronda amb el nom de Diego David Domínguez, Delfín va arribar a Madrid amb 25 anys amb la voluntat de ser actor, però aviat se li va despertar la curiositat per la moda i el 2001 va crear la marca Davidelfín. Només dos anys més tard ja va rebre el premi L’Oréal Paris a la millor col·lecció jove de la passarel·la Cibeles, i el 2009 va debutar a la Setmana de la Moda de Nova York. Dissenyador, pintor, actor i model fotogràfic, la seva creativitat anava més enllà de la moda, ja que també havia creat peces de decoració, ulleres o vestuari per a la Compañía Nacional de Danza espanyola. De la seva àmplia aportació a la moda, on plasmava totes les seves dèries, queda com a mèrit el fet d’haver pogut mantenir en peu una marca en el context de la precària indústria espanyola i haver sigut dels primers a endinsar-se en la tendència agender (“sense gènere”), tan en voga últimament.