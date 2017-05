El rei d'Holanda porta 21 anys pilotant vols regulars de KLM d'incògnit

260x366 Guillem, rei d'Holanda, i la seva dona, Màxima / EFE Guillem, rei d'Holanda, i la seva dona, Màxima / EFE

El rei d'Holanda, Guillem d'Orange-Nassau, porta 21 anys pilotant d'incògnit vols de passatgers de l'aerolínia holandesa KLM, primer com a príncep hereu i des del 2013 com a monarca del país. El mateix Guillem ho va revelar aquest dimecres en una entrevista al diari holandès 'De Telegraaf', en què va parlar de la seva passió per volar i va relatar que es posa als comandaments de l'avió de passatgers Fokker 70 dues vegades al mes des de fa més de dues dècades.

Guillem, de 50 anys, explica també que els passatgers no solen adonar-se de qui està pilotant l'avió perquè sempre porta l'uniforme i la gorra de la companyia; tot i això, admet que alguns l'havien reconegut durant les explicacions que feia per la megafonia en el vol. "Sempre puc dir que dono la benvinguda als passatgers en nom del capità i la tripulació, i així no he de donar el meu nom", va assenyalar.

En l'entrevista, Guillem explica que aprendrà a pilotar el Boeing 737 durant aquest estiu, ja que la companyia substituirà el Fokker 70 amb aquesta aeronau i ell vol continuar amb la seva passió, que per a ell és "la millor forma de relaxar-se". " Tens un avió, uns passatgers i una tripulació i n'ets responsable. No et pots emportar els teus problemes amb tu, has de desconnectar de tot i concentrar-te en alguna cosa diferent", ha sostingut.

Guillem d'Holanda, que va arribar al tron el 2013 després de l'abdicació de la seva mare, la reina Beatriu, és pilot militar a l'esquadró 334 de transport de l'Exèrcit de l'Aire holandès i coronel de la Força Aèria.