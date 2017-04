La defensa de Bill Cosby assegura que s’ha quedat cec

Ara que s’acosta el moment de la veritat per a Bill Cosby, els seus advocats han fet públic que l’actor s’ha quedat cec a causa d’una malaltia degenerativa anomenada queratocon. “És un home cec de 79 anys a qui han decidit atacar”, va dir un membre de la seva defensa durant una aparició del còmic als jutjats, on anava amb bastó i agafat pels braços per dos acompanyants.

El 5 de juny, Cosby haurà d’asseure’s al banc dels acusats en el primer dels judicis per agressions sexuals que té pendents. Cosby s’enfronta a una possible pena de 10 anys de presó per suposadament haver abusat sexualment de la jugadora de bàsquet Andrea Constand, de 43 anys, el 2004. Cosby, de 79, ha negat en diverses ocasions les acusacions i ha assegurat que les relacions van ser consentides. La majoria de les denúncies d’abusos sexuals que pesen sobre Cosby es remunten a la dècada dels 60. En total, l’actor ha rebut una seixantena de demandes per abusos sexuals, en la majoria de les quals se l’acusa també d’haver drogat les víctimes.