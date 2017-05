Expulsen una família d'un vol de Delta per negar-se a cedir el seient (que havien pagat) del seu fill de dos anys

Nou episodi de passatgers expulsats d'un vol per sobrevenda de bitllets. Després de l 'incident protagonitzat per United Airlines, que va acabar arrossegant fora de l'avió un passatger, ara ha estat el torn de Delta Airlines, que ha expulsat d'un vol una parella i els seus dos fills, d'un i de dos anys, després que el pare de la família es negués a cedir el seient que havien comprat prèviament per un altre dels seus fills, però que en el moment de l'incident estava ocupant el menor de dos anys.

Els fets van passar el 23 d'abril en un vol de Maui (Hawaii) a Los Angeles, i el mateix pare els explica en el text que acompanya el vídeo de l'incident, penjat fa dos dies a YouTube i que ja suma més de 3 milions de visites. De fet, la viralitat del vídeo ha forçat l'aerolínia a emetre un comunicat de disculpes amb la família per la "desafortunada experiència".

En el vídeo es pot sentir com personal de l'aerolínia i de seguretat aeroportuària intenten convèncer el pare que cedeixi el seient que està ocupant el nen, mentre el pare argumenta que ells han pagat per aquest seient, encara que sigui per un altre fill adolescent que, finalment, havien decidit que agafés un altre vol per tal que el seu germà de dos anys tingués seient propi i no hagués de fer tot el viatge a la falda dels seus pares.

Durant la discussió, el personal de l'aerolínia afirma que, per seguretat, els nens de dos anys o menors han de viatjar als braços dels seus pares. Tanmateix, la normativa de la mateixa aerolínia indica el contrari. La discussió va pujant de to i, en un moment de la disputa, un dels agents aeroportuaris fins i tot avisa la parella que si no cedeixen el seient estaran incomplint una llei federal que pot estar castigada amb pena de presó. L'argument final que utilitzen per forçar-los a abandonar l'avió és que els bitllets estan expedits nominalment i no es poden transferir a una altra persona.

Segons explica el pare en el text que acompanya el vídeo, el resultat de la discussió va ser que tots quatre van ser expulsats del vol i van ocupar els seus seients amb quatre passatgers amb bitllet però sense seient. El pare també explica que, un cop expulsats, van haver de passar la nit a un hotel i comprar bitllets nous per l'endemà.

En el comunicat, Delta assegura que ja s'ha posat en contacte amb la família per retornar-los els diners dels bitllets i oferir-los una "compensació addicional".