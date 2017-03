Un desmentiment de Tom Jones

El cantant Tom Jones no és l’actual parella de Priscilla Presley. Si més no això és el que diu als mitjans, tip que la premsa rosa americana consideri que la filla d’Elvis Presley i ell mantenen una relació després d’haver-los enxampat últimament en diverses cites nocturnes. “La conec des de fa molt de temps, però he de dir que no és veritat que estiguem sortint o iniciant una relació. Només som amics, uns molt bons amics”. Jones era amic de Presley i, de fet, coneix la seva filla Priscilla des de fa més de 50 anys. El fet que Jones quedés vidu fa un any ha alimentat els rumors que amb Presley estava refent la seva vida sentimental.